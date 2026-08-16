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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,05 Prozent auf 62.993,13 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 63.023,97 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 8,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,0 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,36 Prozent auf 44,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 44,08 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,08 Prozent schwächer bei 1.879,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.880,82 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 203,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (203,44 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,05 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,001 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,001 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,49 Prozent auf 412,16 US-Dollar, nach 410,14 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1761 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1769 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1579 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1568 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3309 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3308 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (607,20 US-Dollar) geht es um 0,41 Prozent auf 604,69 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0697 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0696 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (75,27 US-Dollar) geht es um 0,12 Prozent auf 75,36 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 6,333 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 6,332 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 1,22 Prozent auf 9,351 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,467 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,6762 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6765 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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