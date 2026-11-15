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Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54,728.96 CHF 983.67 CHF 1.83 %
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59,284.45 EUR 1,154.10 EUR 1.99 %
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49,385.41 GBP 887.59 GBP 1.83 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
65,349.25 USD 1,269.05 USD 1.98 %
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1,518.83 CHF 36.16 CHF 2.44 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,645.25 EUR 41.62 EUR 2.60 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,370.53 GBP 32.63 GBP 2.44 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
289,688.95 JPY 7,296.39 JPY 2.58 %
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1,813.56 USD 45.79 USD 2.59 %
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59.52 CHF 0.81 CHF 1.38 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
64.47 EUR 0.97 EUR 1.53 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
53.71 GBP 0.73 GBP 1.38 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,352.32 JPY 169.83 JPY 1.52 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
71.07 USD 1.07 USD 1.53 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.80 CHF 0.03 CHF 4.44 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.86 EUR 0.04 EUR 4.60 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.72 GBP 0.03 GBP 4.44 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
151.89 JPY 6.66 JPY 4.58 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
0.95 USD 0.04 USD 4.59 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
492.93 CHF 5.88 CHF 1.21 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
533.96 EUR 7.17 EUR 1.36 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
444.80 GBP 5.31 GBP 1.21 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
94,017.66 JPY 1,252.89 JPY 1.35 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,96 Prozent auf 64.694,37 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 64.080,20 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -0,7 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 44,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (44,18 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 1,77 Prozent auf 1.799,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.767,77 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (199,74 US-Dollar) geht es um 2,05 Prozent auf 203,83 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Ripple bei 0,9513 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9091 US-Dollar).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,95 Prozent auf 484,21 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 470,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1498 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1468 US-Dollar.

Nach 0,1336 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Sonntagvormittag um 2,87 Prozent auf 0,1374 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3066 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Binancecoin um 1,31 Prozent auf 588,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 580,71 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0578 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0570 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 0,73 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 70,51 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 70,00 US-Dollar wert war.

Daneben steigt Avalanche um 0,59 Prozent auf 7,122 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,081 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,77 Prozent auf 9,079 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,835 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 2,02 Prozent auf 0,7112 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6971 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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