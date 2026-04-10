Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Um 09:40 ist Bitcoin 71.730,19 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 1,81 Prozent niedriger als am Vortag (73.053,79 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,0 Prozent auf 9,67 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (55,07 US-Dollar) geht es um 2,22 Prozent auf 53,85 US-Dollar nach unten.

Daneben fällt Ethereum um 2,90 Prozent auf 2.218,56 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.284,94 US-Dollar.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 437,58 US-Dollar am Vortag auf 424,34 US-Dollar nach unten (3,03 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ripple-Kurs um 1,84 Prozent auf 1,331 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,356 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (338,57 US-Dollar) geht es um 0,98 Prozent auf 341,89 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Cardano-Kurs um 2,93 Prozent auf 0,2423 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2496 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1519 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1536 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3189 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3203 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 594,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (607,45 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0915 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 2,95 Prozent auf 82,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 84,94 US-Dollar wert.

Zudem gibt Avalanche am Sonntagvormittag nach. Um 3,61 Prozent auf 9,036 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,374 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 2,95 Prozent auf 8,803 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,070 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 2,93 Prozent auf 0,9138 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9414 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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