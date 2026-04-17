Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 0,84 Prozent auf 75.104,27 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 75.738,15 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,9 Prozent. Bei einem Kurs von 9,90 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,4 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (55,75 US-Dollar) geht es um 1,31 Prozent auf 55,02 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 1,73 Prozent auf 2.310,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.350,92 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (444,31 US-Dollar) geht es um 0,79 Prozent auf 440,79 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,98 Prozent auf 1,422 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,436 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Monero seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 349,84 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Monero-Kurs bei 349,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2497 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2451 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1678 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3297 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3299 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (630,48 US-Dollar) geht es um 1,71 Prozent auf 619,68 US-Dollar nach unten.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0939 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0950 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 1,80 Prozent auf 84,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 86,22 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 2,07 Prozent auf 9,149 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 9,343 US-Dollar wert.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagvormittag nach. Um 1,66 Prozent auf 9,142 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,297 US-Dollar.

Nach 0,9585 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagvormittag um 1,82 Prozent auf 0,9411 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

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