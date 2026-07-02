DAX25.706 +0,5%Est506.383 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 +2,3%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.871 +0,1%Euro1,1454 +0,2%Öl71,84 +0,4%Gold4.178 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
RBC Capital Markets beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Sector Perform RBC Capital Markets beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Sector Perform
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

03.07.26 09:48 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Freitagvormittag | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
49.475,0340 CHF 6,4309 CHF 0,01%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
53.871,0072 EUR 29,4557 EUR 0,05%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46.147,2273 GBP 43,6136 GBP 0,09%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9.923.268,2380 JPY -4.065,3629 JPY -0,04%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
61.715,1934 USD 209,2651 USD 0,34%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.377,4026 CHF 11,8781 CHF 0,87%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.499,7880 EUR 13,5533 EUR 0,91%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.284,7553 GBP 12,1174 GBP 0,95%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
276.267,3255 JPY 2.234,5719 JPY 0,82%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.718,1730 USD 20,3718 USD 1,20%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,1454 CHF 0,3172 CHF 0,49%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
70,9337 EUR 0,3748 EUR 0,53%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
60,7636 GBP 0,3451 GBP 0,57%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.066,2893 JPY 56,5960 JPY 0,44%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
81,2624 USD 0,6594 USD 0,82%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8833 CHF 0,0096 CHF 1,10%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9618 EUR 0,0109 EUR 1,14%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8239 GBP 0,0096 GBP 1,18%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
177,1679 JPY 1,8341 JPY 1,05%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1018 USD 0,0155 USD 1,43%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
450,0204 CHF 1,1335 CHF 0,25%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
490,0058 EUR 1,4380 EUR 0,29%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
419,7510 GBP 1,3986 GBP 0,33%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
90.261,1401 JPY 178,7562 JPY 0,20%
Charts|News

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,31 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 61.696,39 US-Dollar wert, nach 61.505,93 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,08 EUR beträgt die Performance seit Auflage -12,3 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 0,52 Prozent auf 43,25 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 43,48 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,99 Prozent auf 1.714,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.697,80 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,57 Prozent auf 223,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 220,50 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Ripple um 09:41 auf. Es geht 1,23 Prozent auf 1,100 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,086 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 0,57 Prozent auf 318,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 316,31 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Cardano am Freitagvormittag hinzu. Um 2,25 Prozent auf 0,1651 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1614 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2001 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1996 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3172 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3186 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (558,12 US-Dollar) geht es um 0,56 Prozent auf 561,22 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Dogecoin um 1,44 Prozent auf 0,0752 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,0741 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,57 Prozent auf 81,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 80,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Avalanche-Kurs um 0,54 Prozent auf 6,831 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,795 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 0,36 Prozent auf 7,769 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,741 US-Dollar stand.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,78 Prozent auf 0,7393 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7336 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com