Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagvormittag.
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Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,31 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 61.696,39 US-Dollar wert, nach 61.505,93 US-Dollar am Vortag.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,08 EUR beträgt die Performance seit Auflage -12,3 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 0,52 Prozent auf 43,25 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 43,48 US-Dollar stand.
Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,99 Prozent auf 1.714,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.697,80 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,57 Prozent auf 223,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 220,50 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Ripple um 09:41 auf. Es geht 1,23 Prozent auf 1,100 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,086 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 0,57 Prozent auf 318,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 316,31 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gewinnt Cardano am Freitagvormittag hinzu. Um 2,25 Prozent auf 0,1651 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1614 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2001 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1996 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3172 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3186 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (558,12 US-Dollar) geht es um 0,56 Prozent auf 561,22 US-Dollar nach oben.
Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Dogecoin um 1,44 Prozent auf 0,0752 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,0741 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,57 Prozent auf 81,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 80,60 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Avalanche-Kurs um 0,54 Prozent auf 6,831 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,795 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 0,36 Prozent auf 7,769 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,741 US-Dollar stand.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,78 Prozent auf 0,7393 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7336 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
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