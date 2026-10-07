Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Krypto-Marktbericht

07.10.26 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochvormittag.

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 1,61 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 84.219,03 US-Dollar wert, nach 85.594,50 US-Dollar am Vortag.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 23,2 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 1,72 Prozent auf 67,69 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 68,87 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 2,99 Prozent auf 2.619,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.699,94 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,23 Prozent auf 307,76 US-Dollar. Am Vortag standen noch 311,59 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Ripple um 09:41 ab. Es geht 1,63 Prozent auf 1,473 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,498 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 1,25 Prozent auf 566,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 559,03 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Cardano am Mittwochvormittag nach. Um 3,76 Prozent auf 0,2575 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2676 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2067 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2123 US-Dollar.

Zudem gibt Tron am Mittwochvormittag nach. Um 0,78 Prozent auf 0,3329 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3355 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (779,64 US-Dollar) geht es um 1,30 Prozent auf 769,53 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0938 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0909 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 1,69 Prozent auf 118,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 120,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Avalanche-Kurs um 2,88 Prozent auf 11,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,62 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 ab. Es geht 1,67 Prozent auf 13,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,96 US-Dollar stand.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 3,35 Prozent auf 1,139 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,179 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

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