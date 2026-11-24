Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 1,65 Prozent auf 60.141,89 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 61.149,89 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -11,8 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (41,30 US-Dollar) geht es um 0,33 Prozent auf 41,44 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 0,85 Prozent auf 1.692,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.707,49 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (199,77 US-Dollar) geht es um 0,14 Prozent auf 199,49 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Dienstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 0,9409 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,9374 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 2,48 Prozent auf 496,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 484,28 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1480 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1476 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1288 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3095 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3087 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (555,25 US-Dollar) geht es um 1,05 Prozent auf 549,39 US-Dollar nach unten.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0560 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0562 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,98 Prozent auf 71,14 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 71,84 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,80 Prozent auf 6,708 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 6,762 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Chainlink am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,78 Prozent auf 9,052 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,982 US-Dollar.

Nach 0,6713 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagvormittag um 1,01 Prozent auf 0,6645 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net

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