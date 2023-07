Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) werden gerade von diesen Meme-Coins abgehängt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung ist nach wie vor äußerst bullisch am Markt. Der Bitcoin notiert nahe an seinem Jahreshoch bei 30.000 Dollar, ETH visiert immer wieder die 2.000 Dollar Marke an und die meisten Top 20-Coins nach Marktkapitalisierung haben heuer schon eine beeindruckende Performance gezeigt. Nur bei den beiden größten Meme-Coins nach Marktkapitalisierung kommt nicht wirklich Bewegung rein. In den hinteren Reihen werden dagegen Tag für Tag Renditen von tausenden Prozent durch Meme-Coins erzielt. Nun kommen 2 Meme-Coins auf den Markt, die schon bald deutlich besser performen dürften als die Hunde-Coins.

Jetzt noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen und $WSM im Presale kaufen.

Während der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr schon um rund 80 % gestiegen ist und auch Ethereum mit 60 % im Plus liegt, waren es beim Dogecoin gerade einmal 5 %. Noch schlimmer sieht die Lage beim zweitgrößten Meme-Coin nach Marktkapitalisierung aus. Shiba Inu (SHIB) liegt im Krypto-Ranking aktuell noch auf Platz 18 und hat seit dem Jahreswechsel sogar Verluste gemacht. Die bullische Stimmung am Gesamtmarkt hat sich also nicht auf die beiden Meme-Coins übertragen.

Das bedeutet aber nicht, dass mit Meme-Coins heuer noch kein Geld verdient werden konnte. Ganz im Gegenteil. PEPE hat es geschafft innerhalb von 5 Wochen auf eine Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden Dollar zu steigen und damit wieder Kleinanlegern zu Millionären gemacht. Das war bereits im Mai dieses Jahres und seitdem herrscht bei den Spaßwährungen wieder Goldgräberstimmung. Tag für Tag kommen neue Coins auf den Markt, bei denen Gewinne von tausenden Prozent keine Seltenheit sind.

Pepe verpasst? Jetzt noch für wenige Tage $EVILPEPE im Presale kaufen.

Auch wenn bei weitem nicht jeder Meme-Coin, der auf den Markt kommt, das Potenzial zum nächsten PEPE hat, ist eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals leicht möglich. Renditen von 10x und mehr stehen genauso an der Tagesordnung wie Totalverluste. Meme-Coins bilden den spekulativsten Bereich in der Krypto-Welt. Beachtet man aber ein paar Punkte, kann man zumindest einen besseren Überblick erhalten, ob ein Projekt Zukunft hat oder nicht.

Mit Wall Street Memes ($WSM) und Evil Pepe kommen zwei Meme-Coins auf den Markt, bei denen die Zahlen stimmen, sodass eine Kursexplosion hier zumindest deutlich wahrscheinlicher ist als bei den meisten Token, die Tag für Tag an den dezentralen Krpytobörsen (DEX) gelistet werden. Ein Blick auf die Details verrät, dass die Rahmenbedingungen hier Großes möglich machen würden.

Wall Street Memes – Die stärkste Meme Coin-Community im Netz?

Wall Street Memes ($WSM) hat das, was bei Meme-Coins das A und O ist. Eine Community, die ihresgleichen sucht. Die Token, die ohne realen Anwendungsfall auf den Markt kommen, leben von der Gemeinschaft und hier ist $WSM unschlagbar. Mehr als eine Million Follower können die Social Media-Accounts hinter $WSM vorweisen. Bereits im Jahr 2021 haben die Herausgeber eine 10.000 Stück umfassende NFT-Kollektion auf den Markt gebracht (Wall Street Bulls), die nach wenigen Minuten ausverkauft war und Millionen eingebracht hat.

Mit dem $WSM-Token setzt das Team nun noch einen drauf und bringt einen Meme-Coin auf den Markt, der schon jetzt im Vorverkauf mehr Marktkapitalisierung hat, als die meisten je erreichen können. Bis jetzt wurden schon Token für mehr als 16 Millionen Dollar im Presale verkauft. Der Vorverkauf läuft noch, bis Token für rund 30 Millionen Dollar verkauft sind. Damit dürfte die $WSM-Einführung an den Kryptobörsen spektakulärer ablaufen als der Launch der unzähligen Meme-Coins, die Tag für Tag auf den Markt kommen.

Jetzt noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen und $WSM im Presale kaufen.

Für Anleger, die noch im Presale einsteigen, ergibt sich der große Vorteil, dass der Vorverkaufspreis noch in mehreren Phasen angehoben wird. Daraus ergibt sich bis zum Listing an den Exchanges bereits ein Buchgewinn, der nach dem Handelsstart noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann, wenn sich der Kurs entsprechend entwickelt. Durch die starke Community hinter $WSM ist es tatsächlich möglich, dass hier der nächste Meme-Coin kommt, der es auf eine Bewertung von einer Milliarde Dollar schafft.

Jetzt $WSM im Presale kaufen.

Evil Pepe – Vorverkauf endet bald

Wer den Pepe Coin in diesem Jahr verpasst hat, der könnte mit dem bösen Cousin des Froschs Evil Pepe noch eine zweite Chance bekommen. Seitdem PEPE durch die Decke gegangen ist, haben mit PEPE2.0 und zahlreichen weiteren Nachfolgern bereits viele Renditen von mehreren tausend Prozent für diejenigen eingebracht, die von Anfang an dabei waren. Mit $EVILPEPE dürfte das auch gelingen, wenn man sich die Zahlen genauer ansieht.

Pepe verpasst? Jetzt noch für kurze Zeit $EVILPEPE im Presale sichern.

Der Vorverkauf läuft erst seit kurzem und inzwischen sind Token für knapp 150.000 Dollar verkauft. Ein Countdown auf der Website zeigt an, dass der Presale höchstens noch 13 Tage dauert. Wenn die Token für 2 Millionen Dollar dagegen schon früher ausverkauft sind, endet der Vorverkauf. Damit kommt $EVILPEPE mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Millionen Dollar in den Handel. 10 % der Token werden beim Handelsstart für DEX-Liquidity gesperrt, sodass ein sicherer, effizienter Handel gewährleistet ist.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $EVILPEPE im Presale kaufen.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.