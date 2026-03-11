Dogecoin-Gerüchte um X Money: Was steckt dahinter? 

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Vision einer „Super-App“ begleitet Elon Musk schon seit der Übernahme von X Corp.. Nun scheint dieses Projekt konkret zu werden: Mit X Money plant Musk einen eigenen Zahlungs- und Finanzdienst direkt innerhalb der Plattform. Erste Berichte deuten darauf hin, dass eine Beta-Version bereits intern getestet wird, während der offizielle Start in den kommenden Monaten erfolgen könnte.

X Money just went live in beta and it’s gotta be the single best financial product on the market today



These numbers don't even make sense:

– 6% APY on deposits

– Insured up to $250,000 = $15,000/yr in interest, $1,250/mo when maxed

– The metal card gives 3% cashback on all… https://t.co/uUQaLeORLV pic.twitter.com/kMYAJYrZWz — Josh Kale (@JoshKale) March 7, 2026

Ziel ist es offenbar, klassische Social-Media-Funktionen mit Finanzservices zu kombinieren – von Peer-to-Peer-Payments bis hin zu erweiterten Wallet-Features. Damit würde X einen weiteren Schritt in Richtung einer integrierten Plattform gehen, die Kommunikation, Content und Finanztransaktionen miteinander verbindet.

Spielt Dogecoin bei X Money eine Rolle?

Kaum tauchte der Name X Money auf, begann in der Krypto-Community sofort eine bekannte Debatte: Könnte auch eine Kryptowährung integriert werden – und möglicherweise Dogecoin? Hintergrund ist die lange Verbindung zwischen Elon Musk und der Meme-Coin-Ikone Dogecoin.

In der Vergangenheit hatte Musk mehrfach öffentlich seine Unterstützung für Dogecoin signalisiert. Tesla akzeptierte zeitweise DOGE für bestimmte Merchandising-Artikel, und auch auf Social Media spielte Musk immer wieder humorvoll mit dem Doge-Narrativ. Besonders Aufmerksamkeit erregte ein Vorfall im Jahr 2023, als das klassische Twitter-Logo kurzfristig durch das Doge-Symbol ersetzt wurde – ein Ereignis, das damals sofort zu starken Kursschwankungen bei Dogecoin führte.

LATEST: NO NEWS FOR $DOGE AS ELON TEASES X MONEY…@ElonMusk has officially confirmed that 'X Money' will launch in April 2026.



However, despite famous support for $DOGE @Dogecoin, the memecoin appears to have no place in the launch whatsoever.



Many expected $DOGE to be… pic.twitter.com/Z4npC9js8b — BSCN (@BSCNews) March 10, 2026

Entsprechend schnell kursieren nun erneut Spekulationen, dass Dogecoin möglicherweise eine Rolle in der geplanten X Money-Plattform spielen könnte. Denkbar wäre beispielsweise eine Integration als optionale Zahlungsmethode oder als Bestandteil einer digitalen Wallet.

Allerdings sprechen mehrere Faktoren dagegen, dass Dogecoin tatsächlich eine zentrale Rolle im geplanten Finanzsystem von X übernehmen wird. Zum einen liegt ein Großteil der öffentlichen Unterstützung Musks für Dogecoin bereits einige Jahre zurück. Während die Meme-Coin-Phase zwischen 2020 und 2022 stark von seinen Tweets geprägt war, ist seine Kommunikation zu DOGE zuletzt deutlich seltener geworden.

Zum anderen steht X Money vermutlich vor erheblichen regulatorischen Anforderungen. Zahlungsdienste in den USA unterliegen strengen Auflagen, insbesondere im Bereich Geldtransfers, Compliance und Verbraucherschutz. Für ein global skalierbares Finanzprodukt dürfte es daher zunächst deutlich einfacher sein, mit klassischen Fiat-Zahlungssystemen oder etablierten Payment-Infrastrukturen zu starten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Kryptowährungen grundsätzlich ausgeschlossen sind. Viele Beobachter gehen davon aus, dass digitale Assets langfristig eine Rolle innerhalb der Plattform spielen könnten, etwa über Wallet-Integrationen oder Blockchain-basierte Transfers. Ob Dogecoin dabei tatsächlich berücksichtigt wird, bleibt allerdings offen.

Dogecoin bleibt Top-10-Coin – doch neue Meme-Coins greifen an

Trotz aller Unsicherheiten bleibt Dogecoin weiterhin einer der größten Meme-Coins am Kryptomarkt. Der Token zählt seit Jahren zu den Top-10-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und verfügt über eine enorme Community. Diese starke Markenbekanntheit sorgt dafür, dass Dogecoin auch ohne große technologische Weiterentwicklungen immer wieder in den Fokus der Anleger rückt.

Gleichzeitig wird jedoch zunehmend diskutiert, ob die Bewertung des Projekts noch gerechtfertigt ist. Dogecoin besitzt beispielsweise eine inflationäre Tokenstruktur, bei der kontinuierlich neue Coins ausgegeben werden. Kritiker sehen darin langfristig ein strukturelles Problem für den Kurs.

In diesem Umfeld positionieren sich neue Meme-Coins gezielt als Alternativen – etwa das Projekt Maxi Doge. Der Token setzt stark auf ein virales Branding, das Elemente aus Fitness-Lifestyle, Leverage-Trading-Kultur und Meme-Community kombiniert. Genau diese Mischung zielt direkt auf die Kernzielgruppe vieler Meme-Coin-Investoren ab.

Direkt zum Maxi Doge Presale

Aktuell befindet sich Maxi Doge noch im Presale und hat bereits über 4,6 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt. Besonders hervorgehoben wird dabei ein vergleichsweise aggressives Marketingkonzept, das stark auf Social-Media-Dynamiken und Community-Engagement setzt.

Auch die Tokenomics unterscheiden sich deutlich von Dogecoin. Während DOGE eine inflationäre Struktur besitzt, setzt Maxi Doge laut Projektangaben auf eine fixe Tokenversorgung ohne zusätzliche Inflation. Zusätzlich bietet der Token derzeit ein Staking-Programm mit rund 60 % APY, was für viele Anleger ein weiterer Anreiz sein könnte.

Ob sich Maxi Doge langfristig tatsächlich als ernsthafte Alternative zu Dogecoin etablieren kann, bleibt natürlich abzuwarten. Doch gerade im Meme-Coin-Segment zeigt sich immer wieder, dass virales Branding, Community-Momentum und frühzeitige Marktpositionierung entscheidende Faktoren für den Erfolg sein können.

Direkt zum Maxi Doge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.