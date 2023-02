Dogecoin Kurs Prognose: Können Elon Musks jüngste Äußerungen den Kurs über die 0,1 Dollar Marke pushen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Dogecoin-Preis ist in der letzten Stunde um 1,5 % und in den letzten 24 Stunden um 4 % gefallen und liegt nun bei 0,080716 $ inmitten eines ähnlichen Rückgangs des gesamten Kryptowährungsmarktes. Der Altcoin ist auch um 12 % in einer Woche und um 4 % in den letzten 30 Tagen gesunken, was, wie ein Großteil des Marktes, durch die regulatorische Unsicherheit (zuletzt im Zusammenhang mit Paxos und BUSD) nach unten gezogen wurde.

Trotz der Negativität gab es für den Dogecoin am Wochenende einige gute Nachrichten: Beim Super Bowl wurden Bilder gezeigt, auf denen Elon Musk ein Dogecoin-T-Shirt trug, während er neben dem Eigentümer von Fox News, Rupert Murdoch, saß. Dieses Bildmaterial hat die Hoffnung genährt, dass Musk frühere Andeutungen, dass er DOGE-Zahlungen auf Twitter einführen könnte, in die Tat umsetzen wird.

Dogecoin Preisvorhersage, da Elon Musk während des Super Bowls mit dem Besitzer von Fox News über Dogecoin spricht – Zeit zum Kaufen?

DOGE befindet sich aus technischer Sicht in einer schwierigen Lage. Sein gleitender 30-Tage-Durchschnitt hat im Verhältnis zu seinem 200-Tage-Durchschnitt einen Höchststand erreicht, und es scheint, dass er begonnen hat, nach unten zu sinken, was mögliche Verluste in den nächsten Tagen vorhersagt.

Der Relative-Stärke-Index von DOGE befindet sich ebenfalls in einer schwierigen Lage, da er in den letzten Tagen unter 50 und auf 40 gefallen ist. Da er einen Großteil des Januars in einer hohen Position verbracht hat, könnte er weiter fallen, was bedeutet, dass der Preis des Altcoins mit ihm fallen wird.Auch wenn die technischen Daten von DOGE und die Nachrichten aus der Branche den Token für weitere Verluste in der unmittelbaren Zukunft bereit zu machen scheinen, gibt es zumindest ein paar positive Aspekte, die hervorzuheben sind.

Wie bereits erwähnt, war eines der auffälligsten Bilder des Super Bowl LVII das von Elon Musk, der neben Rupert Murdoch, dem Eigentümer von Fox Corp. und News Corp. saß, wobei Musk auch ein recht ansehnliches Dogecoin-T-Shirt trug. Es überrascht nicht, dass Musks T-Shirt viele Kommentare auf Twitter auslöste, wobei die Krypto-Twitter-Communities sich über den Tesla- und Twitter-Besitzer aufregten, der seine Unterstützung für den Meme-Token bekräftigte.

it’s 2023 and this guy is wearing a dogecoin shirt to the super bowl pic.twitter.com/Szr0BDyued — Matt Binder (@MattBinder) February 13, 2023

Musk selbst verstärkte das Gerede, indem er auf einen Tweet antwortete, in dem er behauptete, dass er tatsächlich mit Murdoch über Dogecoin diskutiert habe, obwohl es anzumerken ist, dass sein Beitrag eine Antwort auf einen Tweet war, in dem er dazu aufrief, „nur falsche Antworten“ zu geben.

Unter der Annahme, dass er wirklich mit dem wahrscheinlich größten Medienmogul der Welt über Dogecoin gesprochen hat, wäre dies ein großer Schub für DOGE, da es dazu führen könnte, dass die Mainstream-Medien eine positivere Haltung gegenüber dem Meme-Token einnehmen. Es muss jedoch noch einmal betont werden, dass Musks Tweet hier den Eindruck erweckt, als sei er nur ein Scherz gewesen.

Elon Musk is sitting next to Fox News owner Rupert Murdoch at the SuperBowl.



What are they talking about?



Wrong answers only. pic.twitter.com/rUGXQGTm2P — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) February 13, 2023

Nichtsdestotrotz trägt dies alles zu den nun schon lange andauernden Spekulationen bei, dass Twitter früher oder später Kryptowährungszahlungen auf seine Plattformen bringen wird, einschließlich Zahlungen in DOGE. Diese Spekulationen erreichten vor ein paar Wochen einen fieberhaften Höhepunkt, als die Financial Times einen Artikel veröffentlichte, in dem berichtet wurde, dass das soziale Netzwerk seine Pläne für digitale Zahlungen vorantreibt und sogar in den USA behördliche Lizenzen beantragt hat.

Angesichts der Tatsache, dass Elon Musk sich seit langem für den Dogecoin einsetzt – und im letzten Jahr angedeutet hatte, dass er die Möglichkeit in Betracht ziehen könnte, Twitter-Abonnements mit DOGE zu bezahlen – reichte dieser Bericht aus, um eine Dogecoin-Rallye auszulösen. Diese Rallye ist inzwischen abgeklungen, aber Musks Teilnahme am Super Bowl in einem Dogecoin-T-Shirt hat den Markt daran erinnert, dass sie sehr kurzfristig zurückkehren könnte. Im Moment ist es jedoch wahrscheinlich, dass DOGE kurzfristig (d.h. in den nächsten Tagen oder Wochen) nicht wieder ansteigen wird. Die Inhaber werden also noch etwas länger auf große Bewegungen warten müssen.

Ein realistisches Ziel für das Jahr 2023 wäre ein Kurs von etwa 0,13 $. Eine aktuelle Veröffentlichung der Krypto-Börse Changelly deutet darauf hin, dass DOGE in diesem Jahr einen Durchschnittspreis von etwa 0,129987 $ haben wird, wobei einige Analysten einen Höchstwert von etwa 0,15 $ vorhersagen.

Dies würde einen Gewinn von etwa 85 % gegenüber dem aktuellen DOGE-Kurs bedeuten, doch die Inhaber bereiten sich auf eine Rallye in Richtung 1 $ vor. Ein solches Ziel würde davon abhängen, ob Twitter nachzieht und DOGE-Zahlungen einführt, doch angesichts der Tatsache, dass Musk seinen Tweet vom 10. April, in dem er sagte, dass er „vielleicht sogar eine Option für die Zahlung in DOGE“ habe, gelöscht hat, kann dies nicht als selbstverständlich angesehen werden.

We’ve listed $DOGE (Dogecoin) for our customers. Much wow!



Buy and sell with no trading fees up to $1,000 over the past 30 days.



Learn more: https://t.co/PashIZnTzY pic.twitter.com/eqdEKkgm4j — Bitstamp (@Bitstamp) December 22, 2022

Trotzdem hat der Dogecoin in den vergangenen Wochen einige positive Nachrichten erlebt, unter anderem die News, dass die Börse Bitstamp ihn auflisten wird. Daher kann DOGE in den nächsten Monaten mit bescheidenen Gewinnen rechnen, auch wenn es für größere Erträge auf einen völlig unzuverlässigen Unterstützer angewiesen ist.

