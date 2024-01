Dogecoin Kursentwicklung veranlasst Inhaber, vor dem Bullenmarkt zu Solana (SOL) und Everlodge (ELDG) zu wechseln

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Obwohl sich das Wachstum des Kryptomarktes verlangsamt hat, ist der Dogecoin Kurs relativ stark geblieben. Der Wert von DOGE ist in den letzten 30 Tagen um 17,70 % gestiegen, zeitnah könnte der Dogecoin Kurs auf 0, $1 steigen. Eine weitere Analyse zeigt jedoch, dass das Projekt weiterhin mit gewissen Schwierigkeiten kämpft. Die Dogecoin-Miner verkaufen ihre Reserven, die Wale wandeln ihre Dogecoin (DOGE) in Fiat um. Infolgedessen wechseln die Inhaber nun zu Solana (SOL) und Everlodge (ELDG), von denen man sich bessere Renditen verspricht.

Könnte das Handeln der Miner eine schlechte Nachricht für Dogecoin (DOGE)?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde Dogecoin bei 0,09238 $ gehandelt. Das tägliche Handelsvolumen betrug eine halbe Milliarde, die meisten Indikatoren sehen stark aus. Allerdings deutet die Miner-Aktivität darauf hin, dass das Dogecoin-Wachstum für 2023 seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.

Jüngste Daten von IntoTheBlock zeigen, dass Dogecoin-Miner ihre Reserven entladen haben. Insgesamt wurden über 240 Millionen DOGE (etwa 25 Millionen Dollar) verkauft. Analysten zufolge zeigt dies, dass die Miner weiter DOGE verkaufen könnten. Weitere Daten über Kryptowale offenbaren, dass DOGE im Wert von 41,5 Millionen Dollar für Fiat verkauft wurde, sodass der jüngste Bullenmarkt von Dogecoin (DOGE) zu Ende gehen könnte.

Solana (SOL) Bullenmarkt schockt den Markt weiter

Solana (SOL) war eine der Kryptowährungen mit der besten Performance im vierten Quartal. Der Wert stieg um mehr als 270 %, das tägliche Handelsvolumen von Solana hat durchgehend die Marke von 2 Milliarden überschritten. Da die aktuelle Entwicklung weiterhin positiv ist, glauben Experten, dass der Solana Kurs im Dezember weiter steigen könnte.

Solana (SOL) erreichte vor kurzem ein Jahreshoch von 79,6 $, ist seitdem jedoch leicht auf 74,90 $ zurückgegangen. Trotz dieses Rückgangs ist Solana (SOL) im letzten Monat immer noch um 25 % gestiegen, sodass der Altcoin weiterhin sehr beliebt ist.

Eine neue Chartanalyse deutet nun darauf hin, dass Solana bald eine Korrektur bevorstehen könnte. Die tägliche Preisbewegung zeigt, dass der Solana Kurs zwischen zwei konvergierenden Trendlinien feststeckt. Dieses steigende Keilmuster löst häufig eine Korrektur aus. Infolgedessen können Anleger, die bald kaufen, noch von kurzfristigen Anstiegen profitieren, bevor der Wert von Solana (SOL) wieder sinkt. Denn zunächst dürfte SOL nach oben laufen, bevor die Gewinnmitnahmen Solana nach unten drücken.

Everlodge (ELDG) könnte im Jahr 2024 die Top-Altcoins herausfordern

Da das Vertrauen in Dogecoin (DOGE) sinkt, suchen Investoren nach neuen Möglichkeiten, ihre Portfolios zu vergrößern. Ein neues Projekt, das eine Reihe von Möglichkeiten bietet, ist Everlodge (ELDG). Dieser aufregende neue Altcoin ist auf dem besten Weg, während seinem Presale Renditen von 280 % zu generieren. Experten glauben, dass der Wert bei der Veröffentlichung bis zu 35-fach ansteigen könnte.

Everlodge (ELDG) ist ein einzigartiges Projekt, bei dem Investoren Anteile an Urlaubsimmobilien kaufen können. Dieser Markt ist derzeit schwer zu durchdringen, da er von bürokratischen Hürden, hohen Anlaufkosten und Standortbeschränkungen umgeben ist. Everlodge beseitigt (ELDG) all diese Hindernisse.

Anstatt herkömmliche Wege zu nutzen, können sich Investoren bei Everlodge (ELDG) anmelden, nach Immobilien suchen, die ihnen gefallen, und mit der Investition beginnen. Für jede Investition, die sie tätigen, kaufen die Nutzer einen NFT, der das Eigenkapital in einer Immobilie repräsentiert. Je nachdem, wie viel sie besitzen, erzielen sie zusätzlich zum Ertrag der Immobilie ein Einkommen. Wenn sie zum Beispiel 20 % einer Luxusvilla besitzen, die 10.000 Dollar pro Monat einbringt, erhält der Investor 2.000 Dollar monatlich.

Obwohl Everlodge noch nicht auf dem Markt ist, hat das Projekt bereits große Aufmerksamkeit von Investoren erhalten. Experten glauben, dass es eine der größten Industrien der Welt revolutionieren könnte. Neben dem Marktplatz wird Everlodge (ELDG) auch eine Plattform für die Entwicklung von Immobilien sowie einen privaten Mitgliederclub und kostenlose Aufenthalte in Immobilien für ELDG-Token-Inhaber anbieten.

Diese vielfältige Welt der Möglichkeiten ist auf dem besten Weg, im Jahr 2024 ein großer Erfolg zu werden. Derzeit können ELDG-Token für nur 0,027 $ erworben werden. Schon bald wird der Preis aber auf 0,029 $ steigen, wenn die achte Stufe des Everlodge-Presale ausverkauft ist.

