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DOGEAnlage im Fokus

Dogecoin: So lohnend wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen

03.06.26 19:43 Uhr
Dogecoin: So lohnend wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Dogecoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000231 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 43.224.551,55 Dogecoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.998.640,59 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.06.2026 auf 0,092509 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 39.886,41 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com