Dogecoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Krypto-Investition im Fokus

07.10.26 19:43 Uhr

Vor Jahren in Dogecoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0,068944 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.10.2025 bei 0,2554 USD.

Am 06.10.2023 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,061426 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 162.798,18 DOGE im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.273,47 USD, da Dogecoin am 06.10.2026 0,093818 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 52,73 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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