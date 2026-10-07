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Krypto-Investition im Fokus

Dogecoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dogecoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Dogecoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

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Am 06.10.2023 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,061426 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 162.798,18 DOGE im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.273,47 USD, da Dogecoin am 06.10.2026 0,093818 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 52,73 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0,068944 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.10.2025 bei 0,2554 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com

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