Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

DOGE-Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dogecoin-Engagement verlieren können.

Am 28.04.2021 notierte Dogecoin bei 0,3210 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGEinvestiert, wäre er nun im Besitz von 311,50 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,099350 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,05 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0,088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net