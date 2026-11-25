Langfristige Investition

Bei einem frühen Dogecoin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 20.11.2026 erreicht und liegt bei 0,054357 USD. Bei 0,1548 USD erreichte Dogecoin am 26.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Gestern vor 1 Jahr war ein Dogecoin 0,1518 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in DOGE investiert hat, hat nun 658,79 Dogecoin im Portfolio. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 24.11.2026 gerechnet (0,055124 USD), wäre das Investment nun 36,32 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 63,68 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DOGE/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DOGE/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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