🐶 Dogecoin verliert innerhalb weniger Tage deutlich an Wert. ⬇️ Welcher Meme Coin daran schuld sein könnte! 🪙

Heute steht der DOGE bei 0,06095 €. Dieser Wert wird manche Anleger freuen, vor allem diese, die Dogecoin schon lĂ€nger halten. Anleger, die in den letzten 30 Tagen eingestiegen sind, könnten sich unter UmstĂ€nden gerade Ă€rgern und an einen Wechsel denken.

FĂŒr diesen kĂ€me wahrscheinlich $WSM infrage, dessen Pre-Sales gerade durch die Decke geht. Vielleicht ist es auch genau dieses Projekt, weshalb Dogecoin gerade schwĂ€chelt. Das sind die Fakten zu dem Vorgang!

Doge verliert heute deutlich

Die letzten 7 Tage ging es erst steil rauf, dann deutlich runter

Von 0,06462 € am Morgen, fiel der DOGE am Abend auf 0,06102 €

Das Monatschart ist von Zickzack-Kurven geprÀgt

Die Marktkapitalisierung geht seit Mitte April kontinuierlich runter

Schuld könnte $WSM sein: Jetzt im Pre-Sales

Dogecoin: Was ist da los?

Die Kursentwicklung ist ĂŒberaus schwach und auch PEPE und SHIB glĂ€nzen gerade nicht mit Bestleistungen. Schon vor ein paar Tagen wurde spekuliert, dass ein andere Meme Coin dafĂŒr verantwortlich sein könnte. Dogecoin war der erste erfolgreiche Meme Coin, der die Community mit seiner unbeschwerten Art und seiner großartigen Fantasie ĂŒberzeugen konnte.

Dann folgte das stĂ€rkste Shorting des Jahres 2023, bei dem der Krypto-Tracker Santiment das bis dato höchste Doge-Shorting-Niveau des Jahres verzeichnete. Um den 29. Juni herum haben Doge-HĂ€ndler den Meme Coin stark geshortet. Danach erholte sich der Meme Coin wieder und machte die Verluste vom Juni wieder wett. Aber auch dieses kurzfristige Hoch kann nicht darĂŒber hinwegtĂ€uschen, dass Dogecoin immer mehr Nutzer verliert.

#Dogecoin is on a mini run, regaining the $0.07 level for the 1st time in 4 weeks. The largest $DOGE shorting of 2023 happened 6 days ago, likely contributing to the pump. Interestingly, the percentage of discussions and interest level has remained low. https://t.co/HZ9QM0hlI5 pic.twitter.com/aze07RbkWb — Santiment (@santimentfeed) July 4, 2023

Die Anzahl der aktiven Adressen ist in den letzten sieben Tagen um 22,1 % gefallen. Auch die Anzahl an neuen Adressen ist gesunken, und zwar deutlicher als die aktiven Adressen. Um 46,3 % sank die Zahl und auch die Anzahl der Doge Adressen, die keine Coins halten, sind um 23,47 % laut IntoTheBlock gefallen. Auf dieser Plattform ist auch zu lesen, dass die Mitgliederanzahl von Dogecoin in Telegram ebenfalls stark abgenommen hat.

Welche guten News gibt es fĂŒr Dogecoin?

Die Sentiment-Analyse fĂŒr den Kurznachrichtendienst Twitter zeigt fĂŒr Dogecoin eine unverĂ€ndert hohe Kennzahl. Vor allem die Anzahl der positiven ErwĂ€hnungen ist gegenĂŒber den negativen Kommentaren lobenswert. Ebenfalls positive News gibt es bei der Gesamtzahl der DOGE-Adressen, denn die ist weiterhin im AufwĂ€rtstrend.

Eine weitere Analyse hat ergeben, dass mehr als die HĂ€lfte der DOGE-KĂ€ufer auf das Jahr gesehen im Plus sind. Die Year-to-Date-KĂ€ufer, die zu Beginn des Jahres gekauft hatten, lagen durchschnittlich bei rund 56 % im Plus. Allerdings sind auch 40,78 % im Minus. Was bedeutet, wir sind schon am Ende der positiven Nachrichten ĂŒber den fĂŒhrenden Meme-Coin Dogecoin. Â

Wie geht es weiter fĂŒr Dogecoin?

Trotz der positiven Nachrichten und der UnterstĂŒtzung durch prominente Persönlichkeiten wie Elon Musk konnte Dogecoin keine ĂŒberzeugenden Neuentwicklungen prĂ€sentieren. Daher dĂŒmpelt der Coin vor sich hin. Das verspielte Potenzial zeigt jetzt seine Auswirkungen. Aus dem ehemals beliebtesten Meme Coin mit einer großen Verbreitung und einer aktiven Community ist ein Langeweiler-Coin geworden.

Von einer wachsenden Akzeptanz als Zahlungsmittel ist lĂ€ngst keine Rede mehr. Auch die großartigen Prognosen der Experten, die noch fĂŒr das laufende Jahr eine Verdreifachung des Preise fĂŒr DOGE vorhergesagt hatten, sind verstummt. Anleger fragen sich offenbar, ob sie eine gute Investitionsentscheidung getroffen haben. Die LiquiditĂ€t am Meme Markt verteilt sich zweifellos neu.

Dieser Coin könnte der Grund fĂŒr die Problemen von Dogecoin sein

Drei einfache Wörter machen momentan den Entwicklern von Dogecoin Sorge: WALL STREET MEMES! Was steckt hinter dem PhĂ€nomen am Markt und warum ist der Pre-Sales von Wall Street Memes so ein großer Erfolg?

Das ist Wall Street Memes

Wall Street Memes ist ein Meme Coin der neusten Generation. Hier steht zwar auch die Unterhaltung im Zentrum, doch die Entwickler haben grĂ¶ĂŸere Ziele. Mit UnterstĂŒtzung der großen Community von ĂŒber 1,1 Millionen Menschen will der Meme Coin der erste seiner Art sein, der eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreichen will. Und die Zahlen aus dem Pre-Sales zeugen von dem großartigen Potenzial des Meme Coins.

You have learned well young padawan pic.twitter.com/8Nm9GOzE51 — Wall Street Memes (@wallstmemes) July 13, 2023

Mit dem Kauf von $WSM-Token gehören auch Sie zur Gemeinschaft der UnterstĂŒtzer des Anti-Kapitalismus-Coins. Genau darum geht es nĂ€mlich bei dem innovativen Coin. Im Vorverkauf konnten schon ĂŒber 14,7 Millionen US-Dollar eingesammelt werden.

Die Anleger haben so bereits mehr als 2/3 der Token im Pre-Sales leergekauft. Noch haben Sie die Chance auf gĂŒnstige Preise, denn der native Utility-Token kosten derzeit nur 0,0316 $. Die nĂ€chste Preiserhöhung folgt mit der nĂ€chsten Pre-Sales-Phase, die in knapp 3 Tagen beginnt.

Fazit: Dogecoin wird zunehmend unter Druck gesetzt. Die LiquiditĂ€t wird abgezogen und in andere, bessere Projekte wie das von Wall Street Memes gesteckt. Durch die neuerlichen Verluste könnte es sein, dass noch mehr Anleger ihre Investition ĂŒberdenken und ihre Handelsstrategie anpassen.

Nach dem großen Erfolg von PEPE folgten zahlreiche andere Meme Coins, die beispielsweise ĂŒber einen Vorverkauf frisches Kapital einsammeln. Bei Wall Street Memes sind das schon fast 15 Millionen US-Dollar. Geld, dass anderen Meme Coins fehlt.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/