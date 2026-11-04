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Krypto-Investition im Blick

Dogecoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

Dogecoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Dogecoin-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0.08 USD 0.00 USD 1.63 %
Charts | News

Dogecoin wurde am 03.11.2023 zu einem Wert von 0,068159 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in DOGE investiert worden wären, hätte man nun 1.467,16 Dogecoin im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,57 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 03.11.2026 auf 0,075361 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 110,57 USD entspricht einer Performance von +10,57 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0,068944 USD. Am 10.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,1819 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com

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