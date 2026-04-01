DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +4,5%Nas22.662 +2,9%Bitcoin61.566 ±-0,0%Euro1,1673 +0,6%Öl94,98 -8,2%Gold4.736 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Ölpreise fallen massiv -- Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Tether: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert Tether: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert
Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren abgeworfen hätte Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investition im Check

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

08.04.26 19:43 Uhr
Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren abgeworfen hätte | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dogecoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,0940 USD -0,0013 USD -1,33%
Charts|News

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000494 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 202.437,35 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 19.286,31 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 07.04.2026 auf 0,095270 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.186,31 Prozent vermehrt.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com