Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

Investition im Check

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dogecoin gewesen.

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000494 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 202.437,35 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 19.286,31 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 07.04.2026 auf 0,095270 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.186,31 Prozent vermehrt.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net