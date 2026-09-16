Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Performance im Fokus

16.09.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dogecoin verlieren können.

Am 06.08.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,2819 USD und wurde am 17.09.2025 erreicht.

Dogecoin war am 15.09.2021 0,2470 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40.478,62 DOGE im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 15.09.2026 gerechnet (0,080170 USD), wäre das Investment nun 3.245,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,55 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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