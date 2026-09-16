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Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dogecoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0.08 USD 0.00 USD -1.72 %
Charts | News

Dogecoin war am 15.09.2021 0,2470 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40.478,62 DOGE im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 15.09.2026 gerechnet (0,080170 USD), wäre das Investment nun 3.245,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,55 Prozent.

Am 06.08.2026 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,2819 USD und wurde am 17.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com

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