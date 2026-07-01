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Dogecoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

22.07.26 19:43 Uhr
Dogecoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Dogecoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,0728 USD -0,0005 USD -0,69%
Charts|News

Am 21.07.2021 kostete Dogecoin 0,1906 USD. Bei einer Investition von 100 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 524,56 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären am 21.07.2026 38,43 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,073266 USD lag. Das entspricht einem Minus von 61,57 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.07.2026 bei 0,071844 USD. Bei 0,2895 USD erreichte der Coin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com