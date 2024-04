Dogecoin20 Kurs Prognose: Wie stark kann sich Kaufdruck bei Listung entladen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bereits bei seinem Start konnte Dogecoin20 aufgrund des hohen Verkaufstempos auf sich aufmerksam machen. So liegen die Vermutungen nahe, dass viele Anleger zu spät gekommen sind und bei dem in Kürze anstehenden ersten Listing für Kursexplosionen sorgen könnten. Was genau hinter DOGE20 steckt, wie er sich entwickelt hat und was er für ein Kurssteigerungspotenzial bietet, wird in der folgenden Dogecoin20 Kurs Prognose thematisiert.

Erfolgreicher Vorverkauf von Dogecoin20 baut Kaufdruck auf

Nach gerade einmal einem Monat konnte der Vorverkauf von DOGE20 bereits über 10 Mio. USD erzielen. Aufgrund des vorzeitigen Ausverkaufs haben es jedoch einige Memecoin-Investoren nicht mehr rechtzeitig geschafft, die Coins im Vorverkaufsangebot zu erwerben.

Dabei standen 25 % der Gesamtversorgung von 140 Mrd. DOGE20 zum Kauf zur Verfügung. Zuletzt wurden diese Token für einen Preis von 0,00022 USD angeboten, was einer Erhöhung um 57,14 % im Vergleich zum initialen Vorverkaufspreis von 0,00014 USD entspricht.

Neben den hohen Buchgewinnen durch die Preiserhöhungen im Presale wurden die Investoren auch von einer selbst für den Kryptomarkt verhältnismäßig hohen Staking-Renditen angezogen, die zuletzt bei beeindruckenden 57 % pro Jahr lag.

Analysten vermuten aufgrund dieser Umstände, dass Memecoin-Investoren warten, um sich die Coins unmittelbar nach der Freigabe des Handels, am 20. April, möglichst frühzeitig zu sichern. Somit könnte sich der gesamte Kaufdruck auf einmal explosionsartig entladen.

Dogecoin20 bietet Fortschrittlichkeit und Nachhaltigkeit

Der verbesserte Dogecoin20 soll sich vorwiegend durch Fortschrittlichkeit, Nachhaltigkeit und Profitabilität auszeichnen. Dabei hat das Team von DOGE20 aus den Fehlern der Vorgänger gelernt und eine optimierte Version des beliebtesten und am höchsten bewerteten Memecoin DOGE erstellt.

Sie konnte ihn von Grund auf an – mit den neusten technischen Erkenntnissen der vergangenen 10 Jahre – neu aufsetzen, um sich somit von den Altlasten des Vorgängers zu befreien. Somit handelt es sich um eine vollständig überarbeitete, nützlichere, lukrativere und nachhaltigere Alternative zu Dogecoin.

Zuerst erst mal wurde das rechenintensive Proof-of-Work von Dogecoin durch ein energieeffizientes Proof-of-Stake ersetzt. Dies hat zur Folge, dass beeindruckende 99,43 % des Stromverbrauchs pro Transaktion eingespart wird, um Umwelt und Klima zu schützen. Ebenso müssen sich Anleger weniger Sorgen über ein mögliches Verbot des PoW und des Krypto-Minings machen.

Außerdem nicht zu unterschätzen ist die streng limitierte Anzahl von 140 Mrd. DOGE. Denn von dem Original können unendlich viele neue Coins erschaffen werden, was jedoch wie bei Fiatwährungen den Wert der übrigen verringert. Stattdessen setzt Dogecoin20 auf Tokenomics, die von wertstabilen Assets wie Bitcoin und Gold inspiriert wurden.

Einen weiteren Anreiz erhalten Investoren durch die bereits erwähnten hohen Staking-Belohnungen von 57 % pro Jahr. Dies fördert wiederum das langfristige Hodln, da das Angebot verknappt wird. Laut Gesetz von Angebot und Nachfrage wirkt sich dies wiederum positiv auf den Preis aus.

Ein weiterer Vorteil ist die Kompatibilität mit der EVM (Ethereum Virtual Machine). Denn immer mehr Blockchains sind mit dieser interoperabel, sodass sich für Dogecoin20 ein großes Sortiment von dezentralen Diensten zur Verfügung steht. Dies erhöht seine Nützlichkeit und tendenziell auch den Wert.

Dogecoin20 Kurs Prognose: So stark kann DOGE20 steigen

Um das Kurspotenzial von Dogecoin20 besser einschätzen zu können, betrachten wir einmal die Tokenomics etwas genauer. Von den 140 Mrd. DOGE20 wurden 25 % über den Presale verkauft und 107,33 Mio. Coins oder umgerechnet 0,077 % der Gesamtversorgung über den Staking-Pool emittiert.

Staking-Belohnungen von Dogecoin20 | Quelle: Dogecoin20

Der in das Marketing geflossene Anteil kann nur geschätzt werden, aber dies dürften weitere 5 bis 15 % sein. Weitere 10 % sind für die Liquidität vorgesehen und werden gesperrt, um für ein optimales Handelsumfeld mit geringen Preisverzerrungen zu sorgen.

Die Treasury dürfte auch bisher noch zu vernachlässigen sein, sodass bei der ersten Listung etwas mehr als 45 % im Umlauf sein sollten. Somit kommt Dogecoin20 auf eine Umlaufversorgung in Höhe von ungefähr 63 Mrd. DOGE20.

Dies entspricht bei einem Listungspreis von 0,00022 USD einer Marktkapitalisierung von 13,86 Mio. USD. Im Vergleich zum klimaschädlichen Dogecoin, der nur ein geringes Kurssteigerungspotenzial und kein passives Einkommen bietet, ist dies jedoch noch sehr günstig bewertet.

Denn DOGE hat auf seinem Allzeithoch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,08 Mrd. USD erreicht. Würde der verbesserte Dogecoin20 dies ebenfalls schaffen, wobei die Assetpreis-Inflation noch nicht einmal berücksichtigt wurde, entspräche dies einem Preis von 1,41 USD.

Somit könnten sich selbst die Vorverkaufsinvestoren noch über einen Kursanstieg von 640.809 % erfreuen. Dies bedeutet, mit anderen Worten gesagt, dass bereits ein Investment von 153,03 USD zu 1 Mio. USD werden könnte.

Performance der führenden Krypto-Narrative | CoinGecko

Nicht ohne Grund sind Memecoins laut CoinGecko der renditestärkste Kryptosektor in diesem Jahr. Sie steigen durchschnittlich 33-mal höher als Layer-2s lagen und 4-mal höher als KI-Coins. Dabei lag die Rendite der Top 10 durchschnittlich bei 1312,6 %.

Fazit zur Dogecoin20 Kurs Prognose

Von Memecoin geht eine besondere Faszination aus, da sie in einem Bullenmarkt überdurchschnittlich steigen und schnell einige frühe Investoren zu Millionären machen. Dabei vermuten manche, dass die Chancen höher als beim Lotto sind. Zudem bietet das Memecoin-Trading auch noch strategischen Spielraum, was es spannender und mit Edge auch lukrativer als Spielautomaten und Lotto machen kann. Nur wenige Coins bieten ein solches Potenzial wie Dogecoin20, welcher aufgrund seines frühzeitigen Ausverkaufs bei der Listung explodieren könnte und eine besonders frühe Einstiegschance offeriert. Im Unterschied zu den vielen unattraktiven und schlechten Memecoins ist er viel professioneller und chancenreicher positioniert.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.