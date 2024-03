Dogecoins letzte Stunde geschlagen? DOGE20 begeistert Investoren im Sturm!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bei Dogecoin handelt es sich um den bekanntesten und am höchsten bewerteten Memecoin. Allerdings wurde dieser vor einem Jahrzehnt erfunden und mittlerweile hat sich der Kryptomarkt enorm weiterentwickelt. Seine Technologie und sein Geschäftsmodell weisen einige große Probleme auf, welche nicht nur seine Attraktivität reduzieren, sondern sogar seine Existenz gefährden können. Die neuen Memecoins konnten hingegen aus den Fehlern und genialen Ideen ihrer Vorgänger lernen sowie bereits von Anfang bessere Coins entwickeln. Ein solcher hat nun den Markt der Memecoins betreten und bereits Scharen von Degens begeistert. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um von Anfang an dabei zu sein!

Geringe Kompatibilität von Dogecoin im Vergleich zu Dogecoin20

Der alte Dogecoin basiert auf der Blockchain von Litecoin, das wiederum eine Abspaltung (Fork) von Bitcoin ist. Somit verwendet DOGE ebenfalls das Proof-of-Work-Konsensverfahren. Allerdings unterscheiden sich die Blockzeit und das Mining von Bitcoin. Dabei bietet DOGE nur eine geringe Kompatibilität zu anderen Blockchains wie Ethereum und Solana, die unter den Layer-1s mit ihren erweiterten Funktionalitäten für DApps besonders dominant sind.

Im Gegensatz dazu verwendet Dogecoin20 die Ethereum-Blockchain mit der EVM (Ethereum Virtual Machine). Dies ist umso bedeutender, da immer mehr Blockchains wie beispielsweise Solana, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Fantom, Hedera Hashgraph und Polkadot darauf achten, um eine möglichst hohe Kompatibilität zu gewährleisten. Daher bietet Dogecoin20 eine wesentlich höhere Interoperabilität, womit sich der Token auch in anderen DeFi-Anwendungen und mehr nutzen lässt. Dies steigert wiederum den Nutzen und entsprechend den Wert.

Hoher Energieverbrauch von DOGE im Vergleich zu DOGE20

Dogecoin hat einen hohen Stromverbrauch von 2,37 TWh pro Jahr, was ungefähr dem von Malta entspricht. Dabei werden pro Transaktion 6,16 kWh und 3,43 kgCO2 notwendig, das Äquivalent von 7.602 Visa-Transaktionen. Dies verdeutlicht, wie hoch die Belastung für Umwelt und Klima ist. An Nachhaltigkeit interessierte Menschen (LOHAS), welche in Deutschland auf rund ein Drittel der Bevölkerung kommen, könnten somit von dem schlechten Umweltprofil von Dogecoin abgeschreckt werden.

Im Gegensatz zu Dogecoin benötigt der umweltfreundliche Dogecoin20 nur 34 Wh pro Transaktion. Dies ist im Vergleich zum veralteten DOGE eine enorme Ersparnis von 99,43 %. Somit bietet Dogecoin20 eine wesentlich attraktivere Alternative und könnte vorwiegend unter den jüngeren Investoren für eine höhere Nachfrage sorgen. Ebenso kann es so möglicherweise CO₂-Zertifikate zur Kompensation sparen.

Mögliches Verbot von Dogecoin aufgrund von Regulierungen

Kryptowährungen wurden in der Vergangenheit immer wieder aufgrund ihres enormen Stromverbrauchs kritisiert. Denn das Krypto-Mining benötigt für die Verifizierung der Transaktionen große Mengen Energie. Dies stellt jedoch nicht nur eine Belastung für Umwelt und Klima dar. So werden aufgrund des Krypto-Minings auch die Stromnetze vieler Länder an ihre Grenzen gebracht. Allein in den USA sollen die Miner 0,9 bis 1,7 % des gesamten Stromverbrauchs ausmachen. Während andere Länder schon mit Einschränkungen reagiert haben, könnten weitere folgen.

Aber auch die zunehmenden Regulierungen und Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz könnten das Krypto-Mining verbieten, um somit das Ziel von 2 °C einhalten zu können. Der neue Dogecoin20 möchte jedoch einem möglichen Mining-Verbot, welches die Sicherheit der Blockchain gefährdet und Hackern ein leichteres Spiel bereitet, umgehen. Daher nutzt es anstelle des energieintensiven Proof-of-Work das energieeffiziente Proof-of-Stake.

Dogecoin bietet nur Kurssteigerungspotenzial ohne weitere Rendite

Bei Dogecoin handelt es sich um eine alte Kryptowährung, welche bereits im Jahr 2013 gestartet wurde. Damals war der Kryptomarkt jedoch noch in einem Anfangsstadium. Mittlerweile hat er sich enorm weiterentwickelt. Denn den Gründern ist es immer bewusster geworden, dass sie auch Anreize für langfristige Investoren bieten sollten, um für eine Stabilisierung des Kurses sowie Anstiege zu sorgen. Dogecoin nutzt jedoch diese Mechanismen nicht, wodurch er weniger attraktiv als andere Kryptowährungen ist.

Der verbesserte Dogecoin20 hat die Wichtigkeit von guten Tokenomics erkannt. Deswegen wurde ein Staking-Verfahren implementiert, welches den Tokeninhabern ein passives Einkommen einbringt. Dafür zahlen sie ihre Coins einfach in einen Staking-Pool ein, um somit von der Rendite in Höhe von 141 % zu profitieren. Zwar nehmen die Belohnungen mit der Anzahl der gestakten Coins ab, jedoch bietet DOGE20 somit neben den Gewinnen durch Kursanstiege auch weitere durch das Staking, was ihn interessanter als Dogecoin macht.

Inflationäre Tokenomics von Dogecoin

Ein großer Nachteil von Dogecoin sind seine inflationären Tokenomics. Denn bei diesen wird die Coin-Anzahl kontinuierlich erhöht. Dies hat jedoch zur Folge, dass der Wert der übrigen Token reduziert wird. Daher unterscheidet sich der Memecoin auch nicht von den Fiatwährungen, zu denen die deflationären Kryptowährungen eigentlich eine wertstabile Alternative darstellen sollten.

Im Gegensatz dazu verfolgt der optimierte Dogecoin20 einen vollkommen anderen Ansatz. Seine Tokenomics wurden von Bitcoin und Gold inspiriert, welche beide angesichts der Inflation der Fiatwährungen als sichere Häfen für Investoren bezeichnet werden. Denn ihre Anzahl ist streng limitiert, was zu einem stabileren Preis führt. Somit müssen sich Investoren bei Dogecoin20 weniger Sorgen über eine Entwertung ihrer Coins als bei Dogecoin machen.

Geringes Steigerungspotenzial von Dogecoin im Vergleich zu Dogecoin20

Der Memecoin Doge hat mit einer Marktkapitalisierung von 24,83 Mrd. USD bereits eine stolze Bewertung erreicht. Zwar lag diese an ihrem Hochpunkt bereits bei 89,08 Mrd. USD, jedoch würde es vom aktuellen Niveau nur noch 3,6x entsprechen. Im Vergleich zu anderen Memecoins mit Bewertungen von weniger als 100 Mio. USD ist dies jedoch verhältnismäßig wenig. Somit können die meisten Anleger mit Dogecoin nicht mehr die lebensverändernden Renditen erzielen, welche zu Anfang möglich waren.

Im Unterschied dazu kommt Dogecoin20 aktuell bei einem Coin-Preis in Höhe von 0,000207 USD und einer Gesamtversorgung von 140 Mrd. DOGE20 gerade einmal auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 28,98 Mio. USD. Sollte er nur die aktuelle Bewertung von Dogecoin erreichen, entspräche dies schon einem Anstieg von 85.580 %. Im Falle des Rekordhochs von DOGE, könnte DOGE20 sogar um 307.284 % zulegen. Somit könnte man mit 330 bis 1.170 USD zum Millionär werden. Dabei wurde noch nicht einmal die Staking-Rendite berücksichtigt.

