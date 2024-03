DogWifHat verliert an Wert, während Solana-Memecoin Smog gerade erst an Fahrt aufnimmt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während DogWifHat nach einer beeindruckenden Kursrallye Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, beginnt der Solana-basierte Memecoin Smog gerade erst, Aufmerksamkeit und Momentum zu gewinnen. Anleger, die nach neuen Investitionsalternativen zu Floki Inu und Co suchen, könnten in Smog eine interessante Option finden. Mit einem großzügigen Airdrop und attraktiven Staking-Optionen bietet Smog nicht nur die Möglichkeit auf beachtliche Renditen, sondern auch die Chance, Teil einer aufstrebenden Community zu werden.

Rallye von DogWifHat scheint ins Stocken zu geraten

Dogwifhat hat in den letzten Wochen einen beispiellosen Aufwärtstrend erlebt, der den Coin von Kursen um die 20 Cent auf ein Allzeithoch von über 2,30 Dollar katapultierte. Die Hauptphase dieser beeindruckenden Rallye fand über die letzten zwei Wochen statt, während derer der Preis von $WIF fast kontinuierlich stieg. Obwohl es zwischendurch zu größeren Rücksetzern kam, wie beispielsweise einem Kurssturz von knapp unter zwei Dollar auf den 1-Dollar-Support, wurden diese Rückgänge prompt wieder aufgefangen. Die Käufer traten schnell ein, kauften die Dips und trieben den Kurs weiter nach oben.

Seit gestern jedoch scheint der Kurs eine Pause einzulegen. Heute fiel der Preis auf ein Tief bei 2,03 Dollar, erholte sich aber leicht auf 2,12 Dollar. Trotz dieser Erholung ist der Kurs in den letzten 24 Stunden um über 2 Prozent gefallen. Die Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass sich nach der letzten Rallye nun möglicherweise eine Korrekturphase anbahnt. Ein entscheidender Punkt für die weitere Entwicklung wird sein, ob es Dogwifhat gelingt, den Widerstand bei 2,50 Dollar zu durchbrechen.

Sollte dies gelingen, könnte die Rallye möglicherweise ihre Fortsetzung in Richtung 3 Dollar finden. Scheitert der Coin jedoch an diesem Widerstand, steht der Verlust des kürzlich erlangten 2-Dollar-Supports bevor. Ein Kursrückgang unter diese Marke könnte eine Unterstützung erst wieder bei 1,70 Dollar finden. Und falls der Preis auch diese Marke durchbricht, könnte das 1,50-Dollar-Niveau den nächsten Halt bieten, um einen weiteren Absturz in Richtung der 1-Dollar-Marke zu verhindern.

Angesichts der bereits erfolgten Rallye und der aktuellen Möglichkeit einer Korrektur suchen viele Anleger derzeit nach sinnvollen Investitionsalternativen, anstatt zum jetzigen Zeitpunkt in Dogwifhat zu investieren. Eine wachsende Zahl von ihnen richtet ihr Augenmerk auf ein brandneues, vielversprechendes Memecoin-Projekt namens Smog.

Smog bietet mit Airdrop und Staking interessante Investitionsanreize

$SMOG präsentiert sich als eine spannende neue Gelegenheit im Memecoin-Sektor, die Anlegern aktuell noch einen günstigeren Einstieg als Floki Inu bietet. Mit dem Anspruch, der größte Airdrop in der Geschichte von Solana zu sein, lockt $SMOG Anleger mit der Möglichkeit, durch den Kauf und das Staking des Coins attraktive Renditen zu erzielen und an einem lukrativen Airdrop teilzunehmen. Anleger, die $SMOG jetzt kaufen und staken, qualifizieren sich für diesen Airdrop und erhalten zudem einen Rabatt von 10 Prozent auf ihre Käufe.

Das $SMOG-Projekt hat sich das Ziel gesetzt, durch ein faires Launch-Modell und eine umfangreiche Marketingstrategie, die 50 Prozent des Tokensupplys ausmacht, Aufmerksamkeit zu erregen. Darüber hinaus werden 35 Prozent der Token für Airdrop-Rewards reserviert, was die Teilnahme besonders attraktiv macht. Für Liquidität an zentralen und dezentralen Börsen (CEX und DEX) sind jeweils 10 Prozent bzw. 5 Prozent der Token vorgesehen.

$SMOG ist ein Multichain-Token, der ursprünglich auf Solana eingeführt wurde und schnell zu einem der am schnellsten wachsenden Projekte auf dieser Blockchain wurde. Um ein breiteres Publikum zu erreichen, erfolgte später auch ein Launch auf Ethereum. Die Multichain-Ausrichtung und die Möglichkeit, $SMOG auf beiden Blockchains zu kaufen und zu staken, erweitert die Zugänglichkeit und Attraktivität für ein diverses Anlegerpublikum.

Die Teilnahme am Airdrop ist einfach gestaltet. Anleger können $SMOG direkt auf Solana oder Ethereum kaufen und halten, um Airdrop-Punkte zu sammeln, oder sie können ihre Tokens staken, um zusätzliche APY zu verdienen und gleichzeitig für den Airdrop zu qualifizieren. Das Staking bietet eine beeindruckende Rendite von 42 Prozent pro Jahr, was $SMOG auch zu einer attraktiven Option für langfristig orientierte Investoren macht.

Mit einer bereits gestaketen Menge von über 20 Millionen $SMOG zeigt das Projekt eine starke Frühphase der Adoption und des Engagements der Community. Auch eine Marktkapitalisierung von bereits über 200 Millionen Dollar verweist darauf. Aktuell scheint der Coin zudem in die sogenannte Phase der “Price-Discovery” einzutreten, auf die meist eine weitere signifikante Rallye folgt.

Kurs von Smog scheint gerade seine Rallye zu starten

Im Gegensatz zu Floki Inu, das bereits einen erheblichen Hype erlebt hat, befindet sich Smog noch in den Anfängen seiner Popularitätswelle. Der Coin wurde erst vor wenigen Wochen auf verschiedenen Exchanges eingeführt und zeigte zunächst eine Seitwärtsbewegung. Anfang März jedoch begann sich der Auftakt einer Rallye abzuzeichnen, als der Kurs von einem Tiefpunkt bei 0,05 Dollar auf über 0,1 Dollar anstieg. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase über diesem neuen Supportniveau setzte Smog seine Aufwärtsbewegung fort und durchbrach nahezu parabolisch die Marken von 0,2 Dollar und 0,3 Dollar. Gestern erreichte der Coin ein aktuelles Allzeithoch von etwa 0,37 Dollar.

Derzeit befindet sich Smog in einer Phase der Konsolidierung seiner hohen Gewinne und erlebte heute einen leichten Rückgang. Der Kurs zeigt jedoch bereits Anzeichen einer Erholung. Sollte sich die Korrektur wider Erwarten fortsetzen, dürfte das 0,25-Dollar-Niveau einen starken Support bieten und weitere Kursverluste verhindern. Bei einer Fortsetzung der Rallye könnte schon in den nächsten Stunden oder Tagen ein neues Allzeithoch erreicht werden, mit dem Potenzial, die Marke von 0,50 Dollar und sogar die psychologisch bedeutsame 1-Dollar-Marke zu überschreiten.

Die Anfangsphase der Rallye von Smog weist Parallelen zu den Aufwärtstrends bekannter Memecoins wie Floki Inu oder Dogecoin auf. Sollte Smog genügend Aufmerksamkeit generieren können, besteht die Möglichkeit, dass der Coin bis 2024 die 10-Dollar-Marke erreicht. Ein wesentlicher Vorteil für Smog könnte dabei seine im Vergleich noch relativ geringe Marktkapitalisierung von 239 Millionen Dollar sein. Aktuell nimmt Smog nur den 293. Platz unter allen Kryptowährungen ein, während andere etablierte Memecoins sich in den Top 50 oder sogar den Top 10 befinden. Eine solche Ausgangslage könnte Anlegern aktuell noch eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bieten.

