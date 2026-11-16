DAX 26.599 -0,6%ESt50 6.348 -0,6%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,67 -5,3%Nas 24.501 -2,5%Bitcoin 59.117 -0,1%Euro 1,1004 -0,2%Öl 92,4 -3,6%Gold 3.861 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Dollar mit Rückenwind

Anhaltende Schwächephase: Euro fällt auf tiefsten Stand seit April 2025

Anhaltende Schwächephase: Euro fällt auf tiefsten Stand seit April 2025

Eine anhaltende Talfahrt hat dem Euro am Montag den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres eingebrockt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7.33 CNY -0.02 CNY -0.30 %
Charts | News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0.83 GBP 0.00 GBP 0 %
Charts | News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8.63 HKD -0.01 HKD -0.16 %
Charts | News
EUR/JPY (Euro-Yen)
175.43 JPY -0.58 JPY -0.33 %
Charts | News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.10 USD 0.00 USD -0.21 %
Charts | News

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1005 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1014 (Freitag: 1,1052) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9079 (0,9048) Euro gekostet.

Als größten Belastungsfaktor sah Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen die deutlich gestiegenen Erwartungen für die US-Zinsen - "ausgelöst durch festere Inflationsdaten und zahlreiche falkenhafte Äußerungen aus den Reihen des (Offenmarktausschusses) FOMC", der bei der US-Notenbank Fed die Leitzinsen festlegt.

Werbung
Werbung
Werbung

Auf der anderen Seite hätten dem Euro die zeitweise verbesserten Zinserwartungen nicht geholfen, so die Expertin weiter. "Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen lasten auf dem Euro, und zwar offenbar so stark, dass die Gemeinschaftswährung selbst von günstigeren Zinsaussichten kaum profitieren kann." An den Finanzmärkte gilt als so gut wie sicher, dass die Währungshüter sowohl in Washington als auch in Frankfurt im Dezember an der Zinsschraube drehen werden.

/jha/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com, filmfoto / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.