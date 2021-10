Dow Jones: Monatsmitte-Effekt auch im Oktober erfolgreich

Der neunte bis elfte Handelstag gelten statistisch als die beste Phase an den US-Aktienmärkten. In dieser Phase des Monats scheinen US-Aktien deutlich stärker gefragt zu sein, als an den restlichen Tagen im Monat. Daher spricht man hier auch vom sogenannten „Monatsmitte-Effekt“. Auch im Oktober hat es wieder geklappt.

