Ecoterra baut Partnerschaft mit Vittel, San Pellegrino, Heineken und Dr. Pepper auf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ecoterra revolutioniert die Recyclingbranche durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Nestlé, Heineken und die Dr. Pepper Snapple Group. Diese haben sich dazu verpflichtet, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und sich mit Ecoterra zusammengetan, um dieses Ziel zu erreichen. Ecoterra ist ein revolutionäres Unternehmen für Abfall- und Recycling, das eine innovative Lösung entwickelt hat, um Menschen zu motivieren, Abfall zu sammeln und zu recyceln. Diese Partnerschaften werden den globalen Marken ermöglicht, ihre Umweltauswirkungen weiter zu reduzieren, während sie auch Nachhaltigkeit und eine sauberere Zukunft fördern. Was man darüber wissen sollte, wird nun im Folgenden vorgestellt:

Nestlé, Heineken und Dr. Pepper: Partnerschaft für eine nachhaltigere Zukunft mit Ecoterra

Ecoterra, das disruptive Unternehmen in der Abfall- und Recyclingbranche, hat kürzlich eine Partnerschaft mit einigen der weltweit bekanntesten Unternehmen aufgebaut. Im Folgenden befinden sich ihre jährlichen Umsätze, ihre produzierten Abfallmengen, ihre Prozentsätze des recycelten oder wiederverwendeten Abfalls und ihre Mengen an CO₂-Einsparungen durch das Recycling. Ebenso werden die Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen erwähnt, wie zum Beispiel die Verwendung erneuerbarer Energiequellen und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Jetzt frühzeitig in disruptives Potenzial von Ecoterra investieren!

Ecoterra Partnerschaft mit Nestlé

Nestlé ist ein führender Nahrungsmittelkonzern mit einem jährlichen Umsatz von rund 92 Milliarden Schweizer Franken. Das Unternehmen ist in 190 Ländern tätig und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein. Zu dem Konzern zählen über 2.000 Marken. In den letzten Jahren hat es große Anstrengungen unternommen, um seine Umweltauswirkungen zu reduzieren. Im Jahr 2019 hat Nestlé 1,5 Millionen Tonnen Abfall produziert, von denen 87 % recycelt oder wiederverwendet wurden. Durch das Recycling seines Abfalls konnte Nestlé im Jahr 2019 rund 1,2 Millionen Tonnen CO₂ einsparen.

Ecoterra Partnerschaft mit Heineken

We're thrilled to announce our partnership with @Heineken, where customers can recycle their bottles and receive token rewards through our #RecycleToEarn program



Join our #Presale now via link in bio and save the environment while enjoying your favourite beer! pic.twitter.com/mLAWRSj1jj — ecoterra (@ecoterra3r) April 6, 2023

Heineken ist einer der größten Bierproduzenten der Welt mit einem jährlichen Umsatz von rund 23 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 produzierte Heineken insgesamt 262.000 Tonnen Abfall, von denen 84 % recycelt oder wiederverwendet wurden. Durch das Recycling seines Abfalls konnte Heineken im Jahr 2019 rund 149.000 Tonnen CO₂ einsparen. Heineken ist in mehr als 70 Ländern tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 100 % erneuerbare Energiequellen zu nutzen, um seine Umweltauswirkungen weiter zu reduzieren.

Ecoterra Partnerschaft mit Dr. Pepper Snapple Group

Die Dr. Pepper Snapple Group ist ein führender Getränkehersteller in den USA mit einem jährlichen Umsatz von rund 6,6 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe ist in den USA und Kanada tätig und engagiert sich für eine nachhaltige Zukunft durch Reduzierung ihres Abfalls und den Einsatz erneuerbarer Energien. Im Jahr 2019 produzierte die Gruppe insgesamt 51.000 Tonnen Abfall, von denen 91 % recycelt oder wiederverwendet wurden. Durch das Recycling seines Abfalls konnte die Dr. Pepper Snapple Group im Jahr 2019 rund 95.000 Tonnen CO₂ einsparen.

Ecoterra Partnerschaft mit Delhaize (Lion)

Delhaize (Lion) ist eine führende Supermarktkette in Belgien mit einem jährlichen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 100 % erneuerbare Energiequellen zu nutzen und seine Treibhausgasemissionen um 50 % zu reduzieren. Im Jahr 2020 hat Delhaize insgesamt 27.500 Tonnen Abfall produziert, von denen 89 % recycelt oder wiederverwendet wurden. Durch das Recycling seines Abfalls konnte Delhaize im Jahr 2020 rund 16.000 Tonnen CO₂ einsparen.

Jetzt frühzeitig in Revolution des Urban Minings investieren!

Was genau ist Ecoterra

Das Ökosystem von Ecoterra unterteilt sich in drei Kernelemente, welche sich auf den Umwelt- und Klimaschutz konzentrieren. Sie werden im Folgenden einmal näher vorgestellt.

Revolutionäres Recycle-2-Earn von Ecoterra

Ecoterra hat eine innovative Lösung entwickelt, um Menschen zu motivieren, Abfall zu sammeln und zu recyceln. Mit den Pfandannahmegeräten und Ecoterra können Menschen ihre gesammelten Wertstoffe wie Flaschen, Dosen und Plastikbehälter einfach und schnell gegen Belohnungen eintauschen. Die Geräte sind hoch kompatibel und in vielen Supermärkten bereits verbaut. Durch das Recycle-2-Earn-Programm von Ecoterra können neben Ottonormalbürgern sich auch Bedürftige somit sogar ein Einkommen verdienen. Das Programm revolutioniert und demokratisiert den Recyclingmarkt, indem es nicht mehr die Verluste der Recyclingindustrie sozialisiert und ihre Gewinne privatisiert. Somit soll eine besonders hohe Motivation erzielt werden.

Marktplatz für recycelte Wertstoffe

Ecoterra hat einen Wertstoff-Marktplatz entwickelt, um den Kreislaufwirtschaftsgedanken voranzutreiben. Dieser bietet recycelte Materialien an, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Unternehmen können Verträge über P2P abschließen, um das Recycling zu unterstützen und den zirkulären Produktlebenszyklus zu fördern. Der Recycling-Marktplatz bietet bereits verfügbare Rohstoffe zum Verkauf an oder man kann Anfragen für diese erstellen. Die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Recyclingfirmen macht den Prozess dabei einfach und schnell. Der sichere digitale Raum von Ecoterra ermöglicht zudem blitzschnelle Transaktionen in voller Transparenz.

Marktplatz zum Ausgleich der CO₂-Emissionen

Ecoterra hat auch einen Marktplatz entwickelt, um Unternehmen und Einzelpersonen zu helfen, kohlenstoffneutral zu werden. Der Prozess ist einfach und schnell. Über den Total Impact Score können darüber hinaus umweltfreundliche Leistungen spielerisch verfolgt werden. Das kompetitive Umfeld durch Vergleich und NFT-Orden ermutigt die Teilnehmer, umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen. Dabei können mit Ecoterra Unternehmen und Einzelpersonen ihre CO₂-Emissionen ausgleichen und so ihren Teil zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen.

Jetzt in diversifiziertes Angebot von Ecoterra investieren!

Mit Ecoterra Vorverkauf eine nachhaltige Rendite erzielen

Make a positive impact on the environment simply by purchasing $ECOTERRA



Current price: 1 ECOTERRA = $0.004



Join our #Presale today when the price is still low https://t.co/npFpZ8c5im#ReFi #Blockchain pic.twitter.com/OLghuhtoOX — ecoterra (@ecoterra3r) April 6, 2023

Gerade einmal nach einer Woche konnte das beeindruckende Ecoterra schon die Herzen von ESG-Investoren und an einem nachhaltigen Leben Interessierten erobern. Daher wurden bereits ECOTERRA Token im Wert von über 67.000 US-Dollar für einen aktuellen Preis in Höhe von 0,004 US-Dollar verkauft.

Von dem äußert attraktiven Presaleangebot profitieren insbesondere frühe Investoren, da die Verkaufspreise phasenweise erhöht werden, bis sie den finalen Notierungspreis von 0,01 US-Dollar erreicht haben. Daher können sich die ersten Anleger über 150 % Buchgewinne in kürzester Zeit freuen, was aufs Jahr hochgerechnet im Vergleich zu Aktien besonders beeindruckend ist.

Erworben werden können die Token ganz einfach mit einer Wallet auf der offiziellen Website von Ecoterra. Als Zahlungsmethoden stehen dafür die Kryptowährungen ETH und USDT sowie verschiedene Methoden mit Fiat-Währungen zu Verfügung.

Jedoch wird die aktuelle Vorverkaufsphase bereits in 12 Tagen abgeschlossen sein, sofern es sich aufgrund der anziehenden Nachfrage nicht schon früher ergibt. In der nächsten Stufe wird der Tokenpreis bereits auf 0,00475 US-Dollar um 18,75 % angehoben. Daher sollten sich Interessierte jetzt die günstigsten Preise sichern.

Jetzt bis zu 150 % Presalewertsteigerungen mit Ecoterra sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.