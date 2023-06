Ecoterra Kurs Prognose: Welchen Beitrag 🏡 Sie zum Klimaschutz 🌦️ leisten können ♲!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Den Klimawandel und seine Folgen spüren wir überall auf der Welt und nicht nur bei Veränderungen der Temperatur oder der Regenmenge. Klimaschutz geht sogar bis zu den Finanzmärkten.

Dort können Anleger mit bewussten Entscheidungen Assets und Projekte auswählen, die sich für nachhaltige Themen engagieren. Das würde auch Kosten hierzulande senken, die laut einer Recherche der Tagesschau bis zu 900 Milliarden Euro betragen können.

Bundesministerium fĂĽr Umwelt: bis Mitte des Jahrhunderts 900 Milliarden Euro

Verlust Bruttoinlandsprodukt durch Klimaschäden bis 250 0,6 bis 1,8 % Minus

Deutschland will bis 2045 klimaneutrales Industrieland sein

Ziel: AusstoĂź der Treibhausgase bis 2030 mindestens 65 % weniger als 1990

Klimaschutz in Deutschland – Zahlen und Fakten

2020 konnte Deutschland den Ausstoß schädlicher Treibhausgase gegenüber dem Vorjahr um 8,7 % senken. Gegenüber den Werten von 1990 verringerte sich die Menge sogar um 40 %.

Dennoch ist Deutschland lediglich im Mittelfeld beim Klimaschutz-Index 2021 und liegt auf Platz 13 nach Platz 19 im Jahr zuvor.

„Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass wir ambitionierten Klimaschutz sehr ernst nehmen müssen. Sonst besteht die Gefahr, künftigen Generationen hohe Schadenskosten aufzubürden“, betonte der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Stefan Wenzel (Grüne). Tagesschau

Die Spitzenreiter sind Schweden, Großbritannien und Dänemark. Der Index wird seit 2005 jährlich von Germanwatch und dem New Climate Institute veröffentlicht. Er bietet mit einheitlichen Kriterien mehr Vergleichbarkeit und hat bisher in nur einer einzigen Kategorie ein „Sehr gut“ vergaben, und zwar an Norwegen im Bereich erneuerbare Energien.

Die EU als Ganzes befasst sich ebenfalls intensiv mit aktuellen Themen, beispielsweise dem Kohle-Ausstieg. Schlechte Klimapolitik wird dabei vor allem Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und Tschechien nachgesagt.

Unterstützung hat sich Südafrika in letzter Zeit vor allem aus Deutschland geholt, um den landeseigenen Kohle-Ausstieg mithilfe westlicher Länder voranzubringen. Derzeit erhält Südafrika beim Kohle-Ausstieg lediglich ein „Schwach“. Schlechter wird nur Polen mit „Schwach“ bewertet.

Durch den Erhalt von Wäldern und Mooren lassen sich Treibhausgase mindern und damit die Kosten, die durch die Auswirkungen von extremen Wetterereignissen wie Hitze oder Hochwasser entstehen, deutlich senken. Vorkehrungen zur Anpassung an die Erderwärmung beflügeln auch die Wirtschaft.

Ein Verlust des Bruttoinlandsproduktes schadet dem gesamten Ă–kosystem, einschlieĂźlich der wirtschaftlichen Leistung eines Landes. Aus diesem Grund investiert Deutschland bis 2026 mehr als 200 Milliarden Euro in den Klimaschutz.

Damit will Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Deutschland unterstĂĽtzt dafĂĽr unter anderem eine Reform des EU-Emissionshandels und einen steigenden COâ‚‚-Preis, der Anreize fĂĽr mehr Klimaschutz geben soll. Quelle

Deutschland setzt stark auf weltweite Zusammenarbeit beim Klimaschutz. Denn die angestrebte Begrenzung des Temperaturanstiegs kann die Staatengemeinschaft nur mit vereinten Kräften erreichen. Ein zentraler Baustein ist dabei der „Green Deal“ der Europäischen Union.

Welche Folgen hat der Klimawandel fĂĽr Deutschland?

Durch Starkregen und Überschwemmungen, ausgelöst durch den Klimawandel, gab es in Deutschland in den letzten Jahren mehrfach ein sogenannten Jahrhundert-Hochwasser. Zuletzt im Juli 2021 in Nordrheinwestfalen, Rheinland-Pfalz und Südbayern.

Im Jahr 2018 gehörte Deutschland erstmals zu den drei am stärksten von Extremwetter betroffenen Ländern der Welt. Quelle

Derzeit erreicht kein Staat der Erde die Pariser Klimaschutzziele, weshalb die Plätze 1 bis 3 traditionell im Klimaschutz-Index frei bleiben. Beim Vergleich der 61 emissionsstärksten Ländern und der EU kam heraus, dass sie für insgesamt 90 % der weltweiten Emissionen verantwortlich sind.

Wie gefährlich ist Plastikmüll für die Umwelt?

Kunststoffabfälle werden von Deutschland wie von kaum einer anderen Nation in Drittländer exportiert. Aus den Augen, aus dem Sinn, könnte man meinen. Doch so einfach ist die Sache leider nicht. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) warnte schon 2018 in seinem Single-Use Plastics Report vor einer der größten Umweltbelastungen unserer Zeit.

Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland im Jahr 1881 ist die Durchschnittstemperatur in Deutschland bereits um 1,5 Grad Celsius gestiegen. Diese Zunahme liegt deutlich ĂĽber dem globalen Temperaturanstieg von derzeit rund einem Grad Celsius. Landeszentrale fĂĽr politische Bildung Baden-WĂĽrttemberg.

Um die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll zu reduzieren, müssen wir einerseits weniger Kunststoffe produzieren und verwenden und andererseits diese häufiger wiederverwerten.

Werden Kunststoffabfälle werkstofflich verwertet, also recycelt, lassen sie sich zu neuen Produkten verarbeiten. Auch eine rohstoffliche Verwertung ist möglich, dann werden die Materialien wieder zu Erdöl oder Erdgas verarbeitet.

Insgesamt wurden von den in Deutschland angefallenen Kunststoffabfallmengen im Jahr 2019 rund 2,9 Millionen Tonnen werkstofflich recycelt. Damit stieg die werkstoffliche Recyclingmenge im Zwei-Jahres-Vergleich um 3,2 Prozent, was vor allem auf den Anstieg bei Post-Consumer-Abfällen zurückzuführen ist. BKV GmbH

Die Recyclingquote lag in Deutschland im Jahr 2019 von Kunststoffverpackungen laut Conversio etwas höhere als 55 %. Die restlichen Kunststoffabfälle werden exportiert, und zwar vor allem seit dem Export-Stopp nach China in die Türkei, Polen oder Tschechien.

Landen die Kunststoffabfälle im Ausland in zertifizierten Recyclinganlagen, fließt das in die heimische Recyclingquote ein. Allerdings sind in vielen Fällen die Nachweis- und Kontrollsysteme in den Zielländern mangelhaft. Nur ein Teil wird tatsächlich recycelt, der Rest wird deponiert, verbrannt oder landet am Ende doch in der Umwelt. Quelle

Was von dort aus mit dem MĂĽll passiert, ist weitestgehend unbekannt. Man geht aber davon aus, dass viel MĂĽll ĂĽber illegale Wege weitere Landesgrenzen ĂĽberquert und so beispielsweise in Nicaragua oder Kenia landet.

Die Auswirkungen fĂĽr Mensch und Umwelt sind fatal. Wir sehen die Bilder von MĂĽllstrudeln und lesen die Studienergebnisse zu Mikroplastik in unserer Nahrung. Dabei kann jeder von uns einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, beispielsweise mit Ecoterra.

Mit Ecoterra die Umwelt unterstĂĽtzen und das Klima schĂĽtzen

Auch wenn die Sammlung und Aufbereitung von Abfällen Energie verbraucht, kann jede Abfalltrennung helfen, Primärrohstoffe zu reduzieren und damit die Treibhausgasemissionen zu senken. Indem wir Abfälle getrennt sammeln, sortieren und aufbereiten, greifen wir gezielt auf die darin enthaltenen Wertstoffe wie Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz oder Papier zu.

Ecoterra unterstützt uns dabei, Primärrohstoffe zu vermindern und reduziert damit die Treibhausgase. Als Motivation gibt es bei der Blockchain-basierten Plattform von Ecoterra für die Benutzer Krypto-Belohnungen in Form von NFTs, die jeweils Emissionsgutschriften repräsentieren und auf NFT-Marktplätzen handelbar sind.

Benutzer scannen einfach ihren Pfandbeleg, die Stromrechnung mit dem nachhaltigen Ă–ko-Tarif oder andere Belege fĂĽr das Recycling von Wertstoffen ĂĽber die App von Ecoterra.

Für den B2B-Sektor gibt es einen Marktplatz für Wertstoffe, die von Unternehmen, Händlern oder Kommunen dort gehandelt werden können. Die Bereitstellung eines Blockchain-Marktplatzes für recycelte Wertstoffe ist ein Novum in der gesamten Branche und bereits jetzt gibt es Kooperationen mit Betrieben aus der Entsorgungswirtschaft.

Sie können ganz einfach ebenfalls das Projekt mit seinem nachhaltigen Ansatz unterstützen und von den Krypto Rewards profitieren. Der native Utility-Token $ECOTERRA ist noch kurze Zeit im Pre-Sales verfügbar. In der letzten Phase vor dem Token Launch auf Exchanges kostet 1 $ECOTERRA nur 0,00925 $. Sie kaufen den Token mit wenigen Klicks entweder mit ETH, USDT oder bequem über die MetaMask App mit Kreditkarte.

Fazit: Wir alle können dazu beitragen, dass wir die fatalen Folgen des Klimawandels begrenzen und damit unsere Umwelt und das Klima schützen. Die Blockchain Technologie bietet dafür eine ideale Basis, auf der alle Transaktionen sicher und vertrauenswürdig abgespeichert sind.

Ecoterra richtet sich vor allem an Konsumenten, Kleinanleger und Anfänger im Bereich der Kryptowährungen, die ein Projekt mit einem tieferen Sinn und einem direkten Mehrwert unterstützen wollen.

