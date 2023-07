Egal ob ChatGPT oder Google Bard: Dieser Coin könnte von beiden profitieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Veröffentlichung des Sprachbots von OpenAi ChatGPT hat die Gemüter erhitzt. Zwischen grenzenlosen Möglichkeiten und einer Bedrohung für die Menschheit gab es nur wenig, was der KI bisher noch nicht nachgesagt wurde. Die einen schwören darauf, die anderen halten künstliche Intelligenz für den Untergang vieler Branchen und Jobs. Auch Google hat sich kurzzeitig in seiner führenden Rolle bedroht gesehen und nicht lange mit seiner Antwort Google Bard auf sich warten lassen. Damit ist zumindest klar, dass KI nicht mehr so schnell von der Bildfläche verschwinden wird und ein Coin könnte davon besonders profitieren.

Die Verblüffung war groß, als OpenAi zum ersten Mal gezeigt hat, was ChatGPT bereits kann. Schon die erste gezeigt Version war beeindruckend, seit GPT4 fragen sich viele, wo das noch hinführen soll. Man weiß, dass man etwas Großes erschaffen hat, wenn Google sich in seiner Führungsrolle bedroht sieht und unmittelbar danach seine eigene KI vorstellt. Dabei ist KI natürlich ein großer Begriff, der uns auch schon lange vor ChatGPT begleitet hat.

Sprachbots zeigen allerdings erstmal, was das alles der breiten Masse bringen soll, jenseits von IT-Spezialisten, die sich schon lange mit Big Data, Machine Learning und ähnlichen Bereichen beschäftigen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob man eher Team Google Bard oder Team ChatGPT ist.

Fakt ist, dass künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist und auch einige Aktien und Coins bereits davon profitiert haben. Mit $YPRED kommt nun ein weiterer Token, der durch den Hype um künstliche Intelligenz bald durch die Decke gehen könnte.

yPredict setzt auf künstliche Intelligenz im Kryptohandel

Nach der ersten Euphorie ist vielen schnell klar geworden, dass die Chatbots zwar schon beeindruckendes leisten, es aber zur Zeit noch am Feinschliff fehlt. Texte sind zu generisch, Phrasen wiederholen sich sehr oft, von Emotionen natürlich noch keine Spur. Sehr beeindruckend, aber eben noch keine echte Gefahr.

Mit yPredict kommt allerdings ein Krypto-Startup, das sich genau das Fehlen von Emotionen, das bei künstlicher Intelligenz als größte Schwäche gesehen wird, zunutze gemacht hat. Auch die Fähigkeit, riesige Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen hat sich yPredict zunutze gemacht und schafft eine Plattform, die Krypto-Trading durch KI erleichtern soll.

Neben KI-gestützten Kursprognosen und Analysen von Kryptowährungen sollen vor allem auch Muster erkannt werden. Die künstliche Intelligenz wurde mit unzähligen Charts und Daten aus der Kryptowelt gefüttert und erkennt nun, wenn sich ein Chartmuster abzeichnet oder andere Indikatoren aus der technischen Analyse einen guten Ein- oder Ausstiegszeitpunkt bei einem Coin signalisieren und sendet entsprechende Signale an die User aus.

$YPRED – Der native Token der Plattform

Die Möglichkeiten, die yPredict Krypto-Tradern bietet, um bessere Prognosen zu erstellen, sind vielseitig. Deshalb gibt es auch 3 unterschiedliche Modelle, in denen der Service angeboten wird. Von einer kostenlosen Version, die erste Einblicke liefert und Trafic auf die Website bringen soll, bis hin zu einer “Active”- und einer “Pro”-Version. Die Active- und die Pro-Version sind beide kostenpflichtig und die Abonnementgebühren werden mit dem $YPRED-Token verrechnet, wodurch dieser seinen Wert erhält.

Das bedeutet, dass der $YPRED-Kurs mit wachsender Bekanntheit und Beliebtheit der Plattform mittel- und langfristig deutlich ansteigen könnte. Neben potenziellen Kursgewinnen haben Holder aber auch die Möglichkeit, ihre $YPRED-Token zu staken und erhalten so 10 % der Gebühren, die auf der Plattform eingenommen werden, als Staking-Rewards anteilig zurück.

Damit schafft $YPRED die Möglichkeit, sich ein passives Einkommen zu generieren und auch der Verkaufsdruck bei Kurssteigerungen sollte so rausgenommen werden. KI-Entwickler können ihre Prognosemodelle auf der Plattform für die Community zum Verkauf anbieten und haben so eine weitere Möglichkeit, sich ein passives Einkommen zu verschaffen. Erzielt die Community mit den jeweiligen Modellen bessere Ergebnisse beim Krypto-Trading, ist es auch naheliegend, dass diese oft gekauft werden und ein hohes Einkommen generieren.

$YPRED-Vorverkauf nimmt Fahrt auf

Zur Finanzierung der Plattform wird der $YPRED-Token bereits im Vorverkauf angeboten. Dass Investoren vom Konzept überzeugt sind, erkennt man daran, dass bereits Token für mehr als 3,2 Millionen Dollar verkauft wurden. Das spricht auch dafür, dass yPredict schon jetzt sehr bekannt ist im Krypto-Space, was sich nach dem Launch nochmal verstärken dürfte.

Frühe Investoren haben aktuell noch den Vorteil, dass der Vorverkaufspreis der $YPRED-Token im Presale noch mehrmals angehoben wird. Aktuell beläuft sich der Preis auf 0,10 USD, an den Kryptobörsen wird $YPRED später aber für 0,12 Dollar gelistet, sodass sich für diejenigen, die in der aktuellen Vorverkaufsphase einsteigen, schon ein hoher Buchgewinn bis zum Handelsstart gibt. Nach dem Listing an den Exchanges kann der $YPRED-Preist schnell durch die Decke gehen und Anlegern extrem hohe Renditen einbrinen.

