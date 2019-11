Schweizerische Nationalbank: Sind weiter zu Interventionen am Devisenmarkt bereit

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

"Die Geldpolitik der SNB bewegt sich weiterhin in einem besonders wechselhaften Umfeld", sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Genf. "Wir sind weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren", sagte sie. Zuvor hatten Händler spekuliert, dass die Bereitschaft der SNB für solche Interventionen abgenommen haben könnte. Der Franken hat am Donnerstag zum Euro den höchsten Stand seit Anfang Oktober markiert.

Devisenmarktinterventionen sind eine von zwei Methoden der SNB, um einen wirtschaftsschädlichen Höhenflug des Frankens zu verhindern. Die Schweizer Währung ist in unruhigen Zeiten - wie aktuell durch den Handelskrieg und die Unruhen in Hongkong - bei Investoren als sicherer Hafen gefragt. Um seine

Zürich (Reuters)

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images