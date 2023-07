Ende der ChatGPT-Halluzinationen? Die bahnbrechende Funktion von AI21 Labs, die alles verändern könnte!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Verblüffend, doch störend! ChatGPT, das herausragende KI-Modell von OpenAI, ist bekannt für seine bemerkenswerte Fähigkeit, menschenähnliche Texte zu generieren. Aber was passiert, wenn unsere KI-Gesprächspartner beginnen, Dinge zu „sehen“, die nicht existieren? AI21 Labs hat möglicherweise eine Lösung gefunden, welche die gesamte Branche revolutionieren könnte.

ChatGPT verliert an Boden: Ein tieferer Einblick in die sinkenden Nutzerzahlen

Trotz der beeindruckenden Leistung von OpenAIs ChatGPT zeigt der Trend eine rückläufige Nutzerbasis. Nach Angaben der Datenfirma Similarweb sank der weltweite mobile und Desktop-Traffic für das KI-Tool zwischen Mai und Juni um fast 10 %.

Eine Reihe von Gründen könnte dieses Phänomen erklären. Externe Faktoren könnten das Nutzerverhalten beeinflusst haben. Beispielsweise haben einige Unternehmen ihre Mitarbeiter aufgefordert, generative KI-Tools aus Datenschutzgründen nicht zu verwenden.

OpenAI hat auch begonnen, auf Nutzerkritik und regulatorischen Druck zu reagieren, indem schädliche ChatGPT-Antworten zensiert wurden. Dies könnte einige Nutzer dazu veranlasst haben, das Tool zu verlassen, da sie es möglicherweise als weniger nützlich, weniger vertrauenswürdig oder einfach weniger unterhaltsam ansahen.

Auch rechtliche Schwierigkeiten könnten eine Rolle gespielt haben. OpenAI steht derzeit vor einer Bundesklage einer kalifornischen Firma, die OpenAI vorwirft, eine Kampagne zur „heimlichen Ernte“ großer Mengen persönlicher Daten aus dem Internet durchgeführt zu haben. Diese Daten sollen private Informationen und Gespräche, medizinische Daten und Informationen über Kinder ohne das Wissen oder die Zustimmung der Eigentümer enthalten haben.

Ein weiterer Grund für die KI-Halluzinationen, bei denen die künstlichen Intelligenzen sich einfach Daten ausdenkt, auch wenn diese ohne Faktengrundlage sind. Dies beeinträchtigt die Nutzbarkeit der Daten massiv, was das Interesse vieler vermutlich am meisten reduziert hat.

ChatGPT im Delirium: Ein tiefer Blick in die Welt der KI-Halluzinationen und den Kannibalisierungseffekt

Eines der bemerkenswertesten Probleme von KI-Modellen wie ChatGPT ist ihre Neigung zu „Halluzinationen“. Diese KI-generierten Illusionen entstehen, wenn die Modelle in ihrem Bestreben, Antworten auf Benutzerfragen zu liefern, Fakten erfinden, die nicht auf tatsächlichen Daten basieren. Es ist, als würde die Maschine Dinge sehen, die nicht da sind. Dieses Verhalten wirft ernsthafte Fragen nach der Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit dieser Systeme auf.

Aber was verursacht diese Halluzinationen? Hier kommt der Kannibalisierungseffekt ins Spiel. Dieser besagt, dass KI-Modelle, die von anderen KI-Modellen lernen, oft dazu neigen, sich gegenseitig zu imitieren, anstatt neue, innovative Lösungen zu entwickeln.

Das Paradoxon dieses Effekts ist, dass er trotz seiner Bemühungen, KI-Modelle zu verbessern, tatsächlich dazu führt, dass ihre Qualität abnimmt. Dieses Phänomen kann auch zu einer Zunahme von KI-Halluzinationen führen, da die Modelle dazu neigen, Informationen zu reproduzieren, die sie von anderen KI-Modellen erlernt haben, auch wenn diese Informationen falsch oder ungenau sind.

Insbesondere dann, wenn es auf Genauigkeit der Daten ankommt, ist dies von größerer Bedeutung. Dazu gehören vorwiegend der Finanz- und der Rechtsbereich. Dabei sollen die KIs selbst dann zum Halluzinieren neigen, wenn diese mit dem Internet verbunden sind und Quellen verknüpfen können.

AI21 Labs bahnbrechende Funktion zur Bekämpfung von KI-Halluzinationen

We're excited to introduce Contextual Answers, an API solution where answers are based on organizational knowledge, leaving no room for AI hallucinations.



https://t.co/LqlyBz6TYZ pic.twitter.com/uBrXrngXhW — AI21 Labs (@AI21Labs) July 19, 2023

Im Kampf gegen KI-Halluzinationen hat AI21 Labs eine beeindruckende Funktion namens „Contextual Answers“ entwickelt. Dieser neue Frage-Antwort-Mechanismus für große Sprachmodelle ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Datenbibliotheken hochzuladen und damit die Ausgabe des Modells auf spezifische Informationen zu beschränken.

Die KI-Modelle geben normalerweise selbst dann eine Antwort aus, wenn sie dafür keinerlei Daten als Grundlage haben. Diesen Mechanismus soll die Lösung von AI21 Labs nun ändern, indem nur dann Inhalte erstellt werden, wenn diese relevant sind. Ansonsten werden keinerlei Texte ausgegeben.

Die Prozessüberwachung könnte dazu beitragen, die KI-Modelle zuverlässiger und nachvollziehbarer zu machen und dabei zu helfen, das Problem der KI-Halluzinationen zu lindern.

Fazit

KI-Halluzinationen stellen ein ernstes Problem für die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit von KI-Systemen dar. Während der Kannibalisierungseffekt diese Herausforderung verschärfen kann, bringt der innovative Ansatz von AI21 Labs einen Hoffnungsschimmer. Indem sie Benutzern erlauben, ihre eigenen Datenbibliotheken hochzuladen und so die Modellausgabe einzuschränken, könnten sie den Weg für eine neue Ära der KI-Entwicklung ebnen, in der „Halluzinationen“ der Vergangenheit angehören. Vor allem den Bereichen, in welchen es um hohe Genauigkeit geht, könnte es dabei zu einer größeren Akzeptanz kommen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.