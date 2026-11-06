Bitcoin: Was Musks Watt-These für Krypto-Anleger wirklich bedeutet

Energie als Währung

06.11.26 03:37 Uhr

Elon Musk sieht Energie und Masse als mögliche künftige Währungsmaßstäbe. Seine Aussagen sorgen in der Kryptobranche für Diskussionen – doch was hat das mit Bitcoin zu tun?

Musk spricht über Energie als Währung, aber nicht über Bitcoin

Capriole-Modell koppelt den Preis an den Energieeinsatz der Miner

Kryptomarkt steht nach Wahl und Hack unter Druck

Elon Musk erwartet, dass Geld in Zukunft in physikalischen Größen wie Watt und Tonnen gemessen wird. Das sagte er im Podcast "The Builders", dessen Folge am 20. Oktober erschien. Bitcoin kam in dem Gespräch nicht vor, doch Marktteilnehmer lesen die Aussage als Argument für die energiebasierte Kryptowährung.

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ELON MUSK: “Currency will be measured in mass, power and energy. Conventional currency will not matter. It's pretty obvious.” 👉 Is that some secret code for Bitcoin? https://t.co/hYUsIll3cs — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) October 20, 2026

Was Musk tatsächlich gesagt hat

Im Gespräch mit Moderator Walter Isaacson sagte Musk sinngemäß, es werde weiterhin eine Währung geben, diese werde aber in Wattzahl und Tonnage gemessen, also in Energie bzw. Leistung und Masse. Konventionelle Währung spiele dann keine Rolle mehr, das sei ziemlich offensichtlich. Der Hintergrund: Elon Musk schätzt, dass künstliche Intelligenz die globale Wirtschaftsleistung langfristig um 20 bis 30 Prozent steigern könnte.

Im Transkript fällt das Wort Bitcoin nicht, wie auch BeInCrypto festhält. Der Bezug zur Kryptowährung ist damit eine Interpretation von Beobachtern. Aus der Aussage allein lässt sich kein Urteil über Bitcoin ableiten. Wer sie als Rückenwind verbucht, liest also mehr hinein, als Musk sagte.

Capriole-Modell koppelt Preis an Energie

Charles Edwards, Gründer von Capriole Investments, reagierte am 20. Oktober auf X: Bitcoin werde bereits in Wattzahl gemessen, zwischen Energie und Preis bestehe eine 1:1-Beziehung. Er verwies auf sein Paper von 2019. Darin berechnet sich ein Energiewert aus Hashrate mal Hardware-Effizienz, der Angebotswachstumsrate und einer festen Konstante. Der Preis kehrt laut Paper zu diesem Wert zurück, die Erklärungskraft liegt bei einem R² von 80 Prozent seit Januar 2010.

Bitcoin is already measured in Wattage. There’s a 1-1 relationship between energy and price. See my 2019 paper: https://t.co/KNWo3NULpx — Charles Edwards (@caprioleio) October 20, 2026

Das Paper warnt selbst, der Wert hänge stark von der geschätzten Hardware-Effizienz ab. Auch Quantencomputing könne den Modellwert senken. Nach Einschätzung von BeInCrypto bildet Bitcoin zudem nur Energie ab, nicht Masse, und Musk könnte Energie auch direkt als Recheneinheit meinen, ganz ohne Token.

Das Modell liefert damit eine Deutung, keinen Beleg. Seine Aussagekraft steht und fällt mit Annahmen, die sich verschieben können.

Anleger aufgepasst: Marktumfeld bremst die Energie-These

Zuletzt erholten sich Kryptowährungen wieder von ihren Verlusten nach dem Sieg der Demokraten bei den Midterms. Der Kryptomarkt verlor binnen eines Monats rund 300 Milliarden US-Dollar an Wert, Anlass waren Sorgen um KI-Erträge und steigende Kreditkosten.

Hinzu kommt der Binance-Hack: Hacker stahlen laut Reuters rund 6,3 Milliarden US-Dollar, das FBI ordnet den Angriff Nordkorea zu. Kunden zogen netto 4,72 Milliarden US-Dollar ab.

Kurzfristig bestimmen also Politik, Zinsumfeld und Vertrauen in Handelsplätze den Preis, nicht eine Währungsvision. Die Energie-These ist eine langfristige Erzählung, die dem Druck wenig entgegensetzt.

Für Bitcoin-Anleger zählt als Nächstes, ob Musk seine Aussage künftig ausdrücklich auf Bitcoin bezieht und wie sich die Hashrate entwickelt, die Capriole als Basis seines Energiewerts nutzt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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