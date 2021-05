Darum gibt der Euro leicht nach

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Wie bereits am Vortag hielten sich die Kursbewegungen der Gemeinschaftswährung Euro in einer engen Handelsspanne. Am Vormittag wurde der Euro zu 1,2188 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2198 Dollar festgesetzt.

Enttäuschende Konjunkturdaten kamen aus Frankreich. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone schrumpfte im ersten Quartal überraschend um 0,1 Prozent und rutschte damit in eine Rezession.

Aussagen der EZB-Direktorin Isabel Schnabel konnten am Morgen den Kurs des Euro kaum bewegen. Laut einem Medienbericht hat sich Schnabel zuversichtlich mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung gezeigt. Allerdings sei es noch zu früh, die geldpolitische Unterstützung einzuschränken.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Am Vormittag stehen Daten zur Unternehmensstimmung in der Eurozone auf dem Programm. Besonders im Fokus stehen aber am Nachmittag Zahlen zur Preisentwicklung in den USA.

Deutliche Kursverluste gab es hingegen bei der türkischen Lira. Im Handel mit dem Dollar und dem Euro rutschte die türkische Währung jeweils auf einen Tiefststand. Nach jüngsten Wechseln in der Führung der türkischen Notenbank gibt es am Markt kaum Hoffnung, dass die Zentralbank den starken Anstieg der Inflation in den Griff bekommen könnte.

/jkr/bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: kanvag / Shutterstock.com