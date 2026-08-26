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Enge Handelsspanne

Darum zeigt sich der Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar

Darum zeigt sich der Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert und hielt sich seit Beginn der Woche in einer vergleichsweise engen Handelsspanne.

Werte in diesem Artikel
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Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1670 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1662 (Montag: 1,1664) Dollar festgesetzt.

Gestützt wurde der Euro durch Aussagen der EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die eine Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflationsrisiken gefordert hatte. Beim aktuellen Leitzins sei es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf das anvisierte Ziel zurückkehre, sagte Schnabel in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Daher wird eine weitere Straffung erforderlich sein."

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger auf US-Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm steht unter anderem ein Preisindikator, der am Nachmittag erwartet wird. Nachdem die Inflationsrate im Juli leicht gesunken war, wird auch bei dem von der US-Notenbank Fed als Preisindikator bevorzugten Deflator der privaten Konsumausgaben ein leichter Rückgang der Jahresrate erwartet.

/jkr/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: filmfoto / Shutterstock.com, elen studio / Shutterstock.com

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