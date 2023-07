Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die aufregende Welt der Kryptowährungen bietet schier unendliche Investmentmöglichkeiten. Fühlen Sie sich überfordert von der Vielfalt der Kryptoassets? In unserem Artikel „Enthüllt: Die besten Kryptosektoren für Ihr Portfolio einfach erklärt – Teil 1 von 2“ geben wir Ihnen einen tiefen Einblick in die ersten 12 Kryptosektoren, die Sie kennen sollten. Lesen sie jetzt den folgenden Beitrag, um ein tieferes Verständnis über die Sektoren sowie einige der größten und einflussreichsten Kryptowährungen in diesem Bereich zu erhalten.

Die Entwicklung des Kryptomarktes und die Entstehung verschiedener Sektoren

Die Kryptowelt hat sich seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 massiv entwickelt. Ursprünglich nur eine Münze, hat sich die Landschaft zu einem vielseitigen Markt entwickelt, der Tausende von Kryptowährungen umfasst.

Diese Entwicklung wurde durch verschiedene technologische Fortschritte getrieben, wie die Einführung von Ethereum und seiner Smart Contracts im Jahr 2015, welche die Geburt des DeFi (Decentralized Finance) Sektors einläutete.

Später kamen weitere Sektoren hinzu, wie NFTs (Non-Fungible Tokens), DAOs (Decentralized Autonomous Organizations), Infrastrukturlösungen und diverse Adaptionen der Blockchaintechnologie von Unternehmen aus den traditionellen Sektoren, die das Krypto-Ökosystem noch weiter diversifizierten.

Die Wichtigkeit der Diversifikation und eine Übersicht über die Kryptosektoren

Die Diversifikation ist in der Anlagepraxis ein altbekannter Grundsatz, und das aus gutem Grund. Niemand kann die Zukunft vorhersehen, und das gilt besonders für einen so volatilen und unvorhersehbaren Markt wie den Kryptomarkt. Durch die Streuung Ihrer Anlagen über verschiedene Kryptowährungen und Sektoren können Sie das Risiko erheblich reduzieren und die Chance auf hohe Renditen steigern.

Viele Kryptoinvestoren und insbesondere die Neulinge fühlen sich aufgrund der Einfachheit der Memecoins sowie ihren teilweise parabolischen Renditen stark zu diesen hingezogen. Während dies bei der Mainstreamadaption sicherlich hilfreich ist, so ist es vor allem empfehlenswert, das Portfolio mit Coins aus anderen Kryptosektoren zu diversifizieren. Daher findet sich im Folgenden eine Übersicht einiger der wichtigsten Sektoren auf dem Kryptomarkt sowie einigen der bekanntesten und wichtigsten Projekte:

Kryptosektor: Gesundheit

Die Blockchaintechnologie bietet einzigartige Lösungen für die Herausforderungen im Gesundheitswesen. Durch die dezentrale, transparente und sichere Natur der Blockchain können medizinische Datensätze effizient verwaltet, Patientenidentitäten sicher validiert und verschreibungspflichtige Medikamente überwacht werden, um nur einige Anwendungen zu nennen.

Aktuell ist mit Abstand die größte Kryptowährung im Gesundheitsbereich MediBlock (MED), mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 86,2 Mio. $. Sie wird zur Verwahrung von Gesundheitsdaten, Verschreibung von Medikamenten sowie für Versicherungszwecke und mehr verwendet. Ein weitere Anbieter in diesem Bereich ist SOLVE (SOLVE).

Kryptosektor: Infrastruktur und Skalierungslösungen

Die Skalierbarkeit von Blockchains ist eine wesentliche Herausforderung, die ihr volles Potenzial einschränkt. Infrastruktur- und Skalierungslösungen wie Polkadot (DOT) und Cosmos (ATOM) ermöglichen eine höhere Transaktionsrate, geringere Gebühren und eine verbesserte Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains. Beispielsweise ermöglicht Polkadot den Transfer von jeglicher Art von Daten oder Assets, nicht nur Tokens, über Blockchainnetzwerke hinweg.

Kryptosektor: GameFi/ Play-to-Earn (P2E)

GameFi, eine Kombination aus Gaming und DeFi, bringt den Mechanismus Play-to-Earn in die Welt der Videospiele. Games und Plattformen wie Axie Infinity (AXS), The Sandbox (SAND), Gala Games (GALA), Oasys (OAS), Immutable X (IMX), Calvaria (RIA) ermöglichen es Spielern, im Spiel verdiente Coins und NFTs in reale Währung umzutauschen, wobei sie diese für das Erreichen von Missionen, als Preisgelder, durch das Sammeln von Gegenständen, die Entwicklung eigener Spielinhalte und mehr erhalten werden können. Dies fördert nicht nur die Partizipation, sondern stellt auch einen neuen Einkommensweg für Spieler weltweit dar.

Kryptosektor: ESG (Environmental, Social, Governance)

ESG-bezogene Kryptowährungen zielen darauf ab, Blockchaintechnologie zur Förderung nachhaltiger und ethisch verantwortlicher Praktiken zu nutzen.

Beispielsweise bietet Ecoterra (ECOTERRA) über das Recycle-to-Earn-Verfahren den Benutzern für die Abgabe unterschiedlicher Müllarten Kryptowährungen oder aber auch für die Einspeisung von nachhaltigem Strom. Zudem lassen sich die eigenen Sparmaßnahmen messen und CO₂-Emissionsguthaben handeln.

Oder das innovative Chimpzee (CHMPZ), welches mit seinem P2E-Game den Umwelt- und Klimaschutz mit dem Gaming verbindet. Hinzu kommen der nachhaltige Marktplatz IMPT (IMPT) oder das CO₂-Vergütungssystem für Elektrotankstellen C+Charge (CCHG).

Kryptosektor: Orakel

Orakel sind externe Informationsquellen, die Daten zwischen der äußeren Welt und der Blockchain-Welt austauschen sowie deren Korrektheit über Belohnungsmechanismen verifizieren. Sie spielen eine entscheidende Rolle in Smart Contracts, da sie diesen den Zugang zu realen Daten ermöglichen. Chainlink (LINK) ist ein führendes Projekt in diesem Bereich, das eine Brücke zwischen der Blockchain und der realen Welt schafft.

Kryptosektor: Distributed Computing

Distributed Computing-Projekte wie Render Token (RNDR), Golem und iExec RLC (RLC) nutzen die Blockchaintechnologie, um Nutzern die gemeinsame Nutzung ihrer Rechenleistung zu ermöglichen. Dieses Modell bietet ein dezentrales und kostengünstigeres Alternativ zu traditionellen Cloud-Computing-Anbietern.

Kryptosektor: Dezentrale Clouds

Dezentrale Clouds wie Filecoin (FIL) und Storj (STORJ) bieten eine sicherere und private Alternative zu herkömmlichen Cloud-Speicheranbietern. Durch die Dezentralisierung der Datenspeicherung kann eine größere Sicherheit und Unveränderlichkeit der Daten gewährleistet werden.

Kryptosektor: Tokenisierung

Tokenisierung erlaubt es, reale Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Sammelgegenstände, Edelsteine oder Kunstwerke auf der Blockchain sicher und transparent zu repräsentieren sowie zu fragmentieren, sodass auch Kleinanleger besser diversifizieren und Anteile von den Assets erwerben können. Projekte wie Polymath (POLY) und Ravencoin (RVN) sind führend in der Bereitstellung solcher Tokenisierungsplattformen. Aber es gibt auch interessante Neueinsteiger wie DeeLance (DLANCE).

Kryptosektor: Fantoken

Fantoken sind ein aufstrebender Sektor, der es Sport- und Entertainment-Fans ermöglicht, an der Entscheidungsfindung ihrer Lieblingsvereine teilzunehmen. Chiliz (CHZ) ist ein bekanntes Beispiel in diesem Sektor und hat Partnerschaften mit großen Fußballvereinen wie Barcelona und Paris Saint-Germain.

Kryptosektor: Social Media

Blockchain-basierte Social-Media-Plattformen bieten eine dezentrale Alternative, auf welcher den Nutzern wieder die vollständige Kontrolle über ihre Daten gegeben sowie sie für ihre Leistungen für die Plattformen belohnt werden. Zu den größten von ihnen gehören Mask Network (MASK), Decentralized Social (DESO), Artificial Liquid Intelligence (ALI) und XCAD Network (XCAD).

Kryptosektor: Dezentrales Streaming

Dezentrales Streaming wie auf der Plattform Theta (THETA) ermöglicht es den Nutzern, ihre überschüssige Bandbreite zu teilen und dafür belohnt zu werden. Es bietet ein effizienteres und kostengünstigeres Modell als herkömmliche zentralisierte Streaming-Plattformen. Einige von ihnen bezahlen den Nutzern sogar kleine Belohnungen, wenn sie den Content bei ihnen schauen, was dann über etwa Werbung finanziert wird.

Kryptosektor: Memecoins

Memecoins wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) begannen als Spaß, aber haben sich zu ernsthaften Investitionen entwickelt. Sie sind ein Beispiel für die Volatilität und Unvorhersehbarkeit des Kryptomarktes sowie berühmt für ihre parabolischen Kursentwicklungen. Aber es gibt auch viele Neueinsteiger, welche für beeindruckendes FOMO in kürzester Zeit sorgen konnten, wie Pepe (PEPE), Evil Pepe (EVILPEPE), Burn Kenny (KENNY), Wall Street Memes (WSM), Copium (COPIUM), SpongeBob (SPONGE), Tamadoge (TAMA), NoMeme (NOMEME) oder Love Hate Inu (LHINU).

Kryptosektor: Move-to-Earn (M2E)

Move-to-Earn ist eine neuartige Idee, die das Konzept von Play-to-Earn auf körperliche Aktivitäten ausweitet. Bekannte Beispiele sind STEPN (STEPN), Sweat Economy (SWEAT), Fight Out (FGHT) und Dotmoovs (MOOV). Sie belohnen ihre Benutzer für unterschiedliche sportliche Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Radfahren, Kampfsport, Workouts, Fußbälle-Jonglieren und mehr. Dabei verschwimmen teilweise die digitale und analoge Welt, wie in dem Metaverse von Fight Out.

Bleiben Sie dran und verpassen Sie nicht in den kommenden Tagen Teil 2 von „Die besten Kryptosektoren für Ihr Portfolio einfach erklärt“.

