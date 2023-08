Enthüllt: Die besten Kryptosektoren für Ihr Portfolio einfach erklärt - Teil 2 von 3

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im ständigen Wandel der Kryptowelt, wo jeden Tag eine Flut neuer Projekte und Ideen auf den Markt strömen, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Haben Sie sich jemals gefragt, welche Kryptosektoren wirklich Potenzial haben und welche Rolle sie in Ihrem Portfolio spielen könnten? Im ersten Teil dieser Serie haben wir uns in das faszinierende Universum der Kryptosektoren eingetaucht. Jetzt, in Teil 2, gehen wir noch tiefer und beleuchten Branchen von KI und Big Data bis hin zu Launchpads. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Portfolio diversifizieren und sich für zukünftige Trends wappnen können. Machen Sie sich bereit für eine Reise durch die vielversprechendsten Kryptosektoren.

IoT-Kryptosektor

IoT, oder das „Internet der Dinge“, bezieht sich auf die Vernetzung von alltäglichen Geräten mit dem Internet, um Daten auszutauschen und Aktionen autonom auszuführen. IoT-Coins und Blockchaintechnologie gehen Hand in Hand, um sicherere, effizientere und transparentere Netzwerke für diese Geräte zu schaffen. Durch Verwendung der Blockchain können IoT-Geräte sicher miteinander kommunizieren, Transaktionen durchführen und Daten in einer unveränderlichen Weise speichern.

Die höchste Marktkapitalisierung hat VeChain (VET) mit 1,3 Mrd. $, gefolgt und IOTA (MIOTA) mit 470,8 Mio. $ und Helium (HNT) mit 299,1 Mio. $. Insgesamt kommt der Kryptosektor auf 41 Coins mit einer Marktkapitalisierung von zusammen 3,0 Mrd. $.

Immobilien-Kryptosektor

Immobilien-Kryptowährungen revolutionieren den traditionellen Immobilienmarkt durch die Blockchaintechnologie. Diese Coins ermöglichen die Tokenisierung von Immobilieneigentum, wodurch Bruchteile von Immobilien erworben oder verkauft werden können, ohne physische Transaktionen durchzuführen. Dies fördert Liquidität, Transparenz und globalen Zugang zum Immobilienmarkt. Ebenso öffnet dies den Markt für eine breitere Investorenbasis, während es gleichzeitig Transaktionen effizienter und kostengünstiger macht.

Die Plattform Propy (PRO) ist ein Vorreiter in diesem Sektor und kommt mit Abstand auf die höchste Marktkapitalisierung von 33,6 Mio. $. Insgesamt gibt es dennoch laut CoinMarketCap erst 11 handelbare Immobilien-Coins, die gemeinsam auf eine niedrige Bewertung von 42,3 Mio. $ kommen.

Kryptosektor digitale Identität

Digitale-Identität-Coins spielen in der wachsenden Welt der digitalen Identitätsverwaltung eine Schlüsselrolle. Mit Hilfe der Blockchain können diese Coins sichere, private und unveränderliche Aufzeichnungen persönlicher Daten gewährleisten. Benutzer können ihre Identität verifizieren, ohne ihre Daten immer wieder preiszugeben, wodurch Sicherheit und Datenschutz verbessert werden. Sie können diese wie eine Art digitalen Pass verwenden, welcher ihnen Zugang zu den unterschiedlichen Diensten möglichst schnell, einfach und sicher gewährt.

Die aktuell größte Kryptowährung in diesem Sektor ist der von dem Gründer von OpenAI und ChatGPT neu erschienene Worldcoin (WLD) mit Irisscan und 243,7 Mio. Marktkapitalisierung. Aber auch Ontology (ONT) mit 166,7 Mio. $, Civic (CVC) mit 85,7 Mio. $ und Selfkey (KEY) mit 28,6 Mio. $ sind bekannte Anbieter. Der Kryptosektor besteht aus 16 Coins mit einer Marktkapitalisierung von 754,5 Mio. $.

Kryptosektor Börsen (CEX- und DEX-Token)

Die Token der Kryptobörsen bieten den Inhabern besondere Rechte und Vorteile bei der jeweiligen Exchange. Meist gehören zu den Vorzügen Rabatte auf die Handelsgebühren, exklusive Zugänge, Abstimmungsrechte über Governance und Belohnungen für das Halten. Sie unterteilen sich dabei in zentrale und dezentrale Handelsplätze.

Die höchste Marktkapitalisierung erzielen die zentralen Kryptobörsen-Token, wobei BNB (BNB) mit 37,4 Mrd. $ mit Abstand führend ist. Weitere bekannte CEX-Token sind UNUS SED LEO (LEO) mit 3,7 Mrd. $, OKB (OKB) mit 2,7 Mrd. $, Cronos (CRO) mit 1,5 Mrd. $ sowie bei den DEX-Token Stellar (XLM) mit 3,8 Mrd. $, Uniswap (UNI) mit 3,5 Mrd. $, PancakeSwap (CAKE) mit 317,4 Mio. $ und viele weitere.

Die DEX-Token kommen auf insgesamt 111 mit einer Marktkapitalisierung von 11,2 Mrd. $ und die CEX-Token auf 45 mit einer Bewertung 48,6 Mrd. $. Somit ist aktuell ein viermal so großes Interesse bei den zentralen Kryptobörsen zu verzeichnen. Vermutlich ist dies unter anderem der Fall, weil die dezentralen Handelsplätze nun stärker in den USA und anderen Ländern reguliert werden.

Stablecoin-Kryptosektor

Stablecoins sind eine Art von Kryptowährung, die entwickelt wurde, um die Volatilität, die oft mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum assoziiert wird, zu reduzieren. Der Wert von Stablecoins ist in der Regel an eine Reserve oder einen anderen externen Referenzwert gebunden, wie zum Beispiel traditionelle Fiat-Währungen oder andere Vermögenswerte wie Kryptowährungen und Edelmetalle. Sie können aber auch nur durch einen Algorithmus abgesichert sein. Ein Stablecoin hilft, ihren Preis stabil zu halten und macht sie zu einem geeigneten Mittel für Transaktionen, Überweisungen und als stabile Speicherung von Werten in der Krypto-Welt. Dennoch kann man mit auch abseits der Wechselkurse Renditen erwirtschaften.

Beispiele für mit Fiatwährungen abgesicherte Stablecoins sind Tether (USDT) mit 83,8 Mrd. $ Marktkapitalisierung, USD Coin (USDC) mit 26 Mrd. $ und TrueUSD (TUSD) mit 2,9 Mrd. $. Für Krypto-gebundene Stablecoins ist Dai (DAI) mit 4,4 Mrd. $ ein bekanntes Beispiel. Insgesamt gibt es 94 Stablecoins, welche zusammen auf eine Marktkapitalisierung von 125 Mrd. US-Dollar kommen.

Glücksspiel-Kryptosektor

Glücksspiel-Coins kombinieren traditionelles Glücksspiel mit Blockchaintechnologie und bietet dadurch Transparenz und Fairness. Durch Smart Contracts können Spieler Ergebnisse überprüfen, was das Vertrauen erhöht. Krypto-Glücksspielanbieter gewähren zudem Anonymität, da sie im Gegensatz zu traditionellen Anbietern oft keine detaillierten persönlichen Informationen benötigen und somit selbst in Ländern mit Glücksspielverbot zugänglich sind. Die Transaktionen sind schneller und oft kostengünstiger, wodurch Auszahlungen in Minuten möglich sind.

Beispiele für Krypto-Glücksspielplattformen sind Rollbit Coin (RLB) mit einer Bewertung von 360 Mio. $, FUNToken (FUN) mit 54,7 Mio. $ Decentral Games (DG) mit 23,4 Mio. $ und Hamster (HAM) mit 4,4 Mio. $. Insgesamt gibt es 39 Coins, welche sich auf den Bereich Glücksspiel konzentriert haben. Sie kommen gemeinsam auf eine Marktkapitalisierung von 449,9 Mio. $.

Verpassen Sie nicht Teil 1 von die besten Kryptosektoren für Ihr Portfolio einfach erklärt!

Attraktive Quoten und Geschlechtergerechtigkeit mit neuartigem Memecoin

Shibie ist angetreten, um auf dem Markt der Memecoins neue Akzente zu setzen. Denn in dem von männlichen Memecoins überschwemmten Sektor sind die Geschlechtergerechtigkeit und Quoten bisher noch sträflich missachtet worden. Nun wurde ein Coin für alle Frauen sowie Shiba-Inu-, Barbie-Fans und mehr herausgebracht. Er macht sich die Hypes dieserzunutze, um sie in den neuartigen Memecoin zu kanalisieren. Das Besondere an dem Projekt ist der KI-Chatbot, welcher von dem Team entwickelt wird. Ansonsten soll mit großer Marketingkampagne, Liquiditätssperre und guten Tokenomics ein optimales Umfeld für Kursanstiege geschaffen werden.

Jetzt frühzeitig in Shibie investieren!

Innovative KIs bringen Investieren mit Deep Learning ins nächstes Zeitalter

Künstliche Intelligenzen können den Anlegern einige großartige Vorteile bieten. So lassen sich mit ihnen enorme Datenmengen innerhalb kurzer Zeit untersuchen und Berechnungen auf dessen Grundlage durchführen. Ein einzelner Mensch könnte dies nicht in demselben Umfang und derselben Geschwindigkeit. Zudem werden KIs auch nicht durch hinderliche Emotionen wie Angst, Gier und Zorn gelenkt, sondern handeln vollständig rational. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits 80 % des Handelsvolumens der Finanzmärkte auf künstliche Intelligenzen zurückzuführen sein soll. Diese verursachen jedoch auch ein Marktrauschen, welches die Aussagekraft von traditionellen Analyseverfahren eintrüben kann. Daher bietet yPredict nun fortschrittliche KI-Lösungen.

Jetzt fortschrittliche KI-Lösungen entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.