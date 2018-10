Deshalb gibt der Euro seine Gewinne wieder ab

Anzeige Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1510 Dollar. Er lag damit ungefähr auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Er hat aber so zumindest seine Kursgewinne vom Freitag verteidigt. Zwischenzeitlich war er noch bis auf 1,1550 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1470 Dollar festgesetzt.

Weiterhin spielt die Lage in Italien eine dominierende Rolle am Devisenmarkt. Die Ratingagentur Moody's hatte am Freitag die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft. Die Bonitätsnote liegt aber noch eine Stufe über dem Ramschbereich und der Ausblick wurde auf "stabil" gesetzt. Es droht also kurzfristig keine weitere Herabstufung. Der italienische Anleihemarkt profitierte von der Entscheidung.

Die italienische Regierung hat im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission ihren umstrittenen Kurs einer höheren Neuverschuldung verteidigt. Es sei ihm bewusst, dass die Budgetpläne nicht im Einklang mit dem Euro-Stabilitätspakt seien, schrieb Finanzminister Giovanni Tria an die Brüsseler Behörde. Premierminister Giuseppe Conte versicherte jedoch vor ausländischen Journalisten, dass das angestrebte Defizitziel von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes im kommenden Jahr nicht überschritten werde. Es sei sogar ein niedrigeres Defizit möglich.

Etwas gedrückt wurde der Euro durch Aussagen der Deutschen Bundesbank. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könnte demnach im dritten Quartal vorübergehend zum Erliegen gekommen sein. Die "konjunkturelle Aufwärtsbewegung in Deutschland" sei "grundsätzlich nach wie vor intakt"./jsl/jkr/jha/

