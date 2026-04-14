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Entspannungssignale

Krypto-Markt im Aufwind: Bitcoin über 74.000 US-Dollar - Geopolitische Entspannung treibt Kurse

14.04.26 10:13 Uhr
Kryptowährungen im Höhenflug: Bitcoin profitiert von geopolitischer Entspannung - 74.000-US-Dollar geknackt | finanzen.net

Bitcoin steigt wieder über die Marke von 74.000 US-Dollar und erreicht ein Drei-Wochen-Hoch. Auslöser sind geopolitische Entspannungssignale im US-Iran-Konflikt.

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Bitcoin springt über 74.000 US-Dollar und erreicht 3-Wochen-Hoch
• US-Iran-Hoffnungen und Short-Squeeze treiben die Rally
• Auch Ethereum, XRP und Solana im Aufwind

Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag in starker Verfassung: Der Bitcoin hat laut Daten von CoinMarketCap die Marke von 74.000 US-Dollar deutlich überschritten und zeitweise ein Drei-Wochen-Hoch bei rund 74.787 US-Dollar erreicht. Zuletzt lag der Preis für einen Bitcoin noch bei etwa 74.572,83 US-Dollar und somit 5,39 Prozent höher als am Vortag. Auch andere Kryptowährungen profitieren von der positiven Stimmung: Ethereum legt zeitweise kräftige 8,07 Prozent auf 2.362,57 US-Dollar zu, während Ripple um 3,03 Prozent auf 1,36 US-Dollar steigt. Solana gewinnt zeitweise 4,88 Prozent und notiert bei 85,73 US-Dollar.

Auslöser der aktuellen Dynamik sind vor allem geopolitische Hoffnungen auf eine Deeskalation zwischen den USA und dem Iran sowie massive Short-Liquidationen im Derivatemarkt. Laut Invezz hat die Kombination aus politischen Signalen und technischer Marktstruktur die jüngste Rally maßgeblich verstärkt.

Geopolitische Entspannung als Kurstreiber

Im Zentrum der Marktbewegung stehen neue Spekulationen über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem US-Präsident Donald Trump auf eine mögliche Gesprächsbereitschaft Teherans hingewiesen hatte, kehrte kurzfristig Optimismus an den Märkten ein. Besonders die zuvor stark gestiegenen Ölpreise - zeitweise über 100 US-Dollar pro Barrel - gaben wieder nach, was die Risikobereitschaft der Investoren erhöhte.

Die Eskalation war zuvor durch militärische Spannungen in der Straße von Hormus ausgelöst worden. Trump hatte in diesem Zusammenhang harte Worte gewählt und erklärte in einem Truth Social-Post: "Wenn sich eines dieser Schiffe unserer Blockade auch nur nähert, wird es sofort eliminiert". Zudem berichtete er, dass sich "die richtigen Leute" an die US-Regierung gewandt hätten, um über ein mögliches Abkommen zu verhandeln.

Mit der Aussicht auf eine diplomatische Lösung kehrte nun eine "Risk-on"-Stimmung zurück, die insbesondere Kryptowährungen zugutekommt. Bitcoin profitierte dabei überdurchschnittlich stark als führender digitaler Wertspeicher.

Short Squeeze verstärkt die Bitcoin-Rally

Neben geopolitischen Faktoren spielt auch die Marktstruktur eine entscheidende Rolle. Wie Invezz andeutet, befand sich zwischen 72.000 und 73.000 US-Dollar eine hohe Konzentration gehebelter Short-Positionen. Diese wurden durch den schnellen Preisanstieg regelrecht aus dem Markt gedrückt.

Insgesamt wurden mehr als 180.000 Positionen liquidiert - mit einem Gesamtvolumen von rund 534,65 Millionen US-Dollar. Davon entfielen laut Invezz mehr als 430 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen in Bitcoin und Ethereum. Innerhalb nur einer Stunde kamen weitere Millionen an Short-Liquidationen hinzu, was den Aufwärtsdruck zusätzlich verstärkte.

Marktbeobachter sehen nun die Zone zwischen 75.000 und 76.000 US-Dollar als nächste entscheidende Widerstandsregion. Sollte Bitcoin auch diese Liquiditätswand durchbrechen, könnte laut Invezz unter Berufung auf Daten von CoinGlass eine weitere Kaufwelle ausgelöst werden.

Inflationsdaten als nächster richtungsweisender Impuls

Trotz der aktuellen Euphorie bleibt die Marktlage sensibel. Im Fokus steht nun insbesondere die Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI). Sollten die Daten schwächer als prognostiziert ausfallen, könnte dies die Hoffnung auf eine nachlassende Inflation stärken und die US-Notenbank Fed zu einer weniger restriktiven Geldpolitik bewegen.

Ein solches Szenario würde die aktuelle Risikofreude zusätzlich stützen. Bitcoin könnte laut Marktanalysten davon profitieren, da eine lockerere geldpolitische Perspektive traditionell Kapital in risikoreichere Anlageklassen wie Kryptowährungen lenkt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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