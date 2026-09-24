Cathie Wood baut unscheinbares Kryptoinvestment aus - Ändert Staking die Investmentstory?

Erneuter Nachkauf

24.09.26 09:05 Uhr

Während Cathie Woods Fondshaus bei Kryptoaktien im September Kasse macht, wächst eine unscheinbare Position im Depot beharrlich weiter.

• Im Gegensatz dazu hat ARK im September bedeutende Anteile bei Coinbase, Circle und Bitcoin verkauft, was auf eine differenzierte Anlagestrategie hinweist.

• Die Investitionen in Solana erfolgen vor allem über den 3iQ Solana Staking ETF, der neben Kursgewinnen auch Erträge aus Staking bietet.

• ARK Invest baut ihre Position in Solana durch wiederholte, kleine Käufe seit Juli weiter aus, trotz Verkäufen bei Kryptoaktien im September.

ARK Invest stockt eine kanadische Kryptoposition weiter auf

Der Kauf ist klein, reiht sich aber in eine Serie von Nachkäufen ein

Bei Kryptoaktien hat das Fondshaus im September dagegen verkauft

ARK Invest hat seine Wette auf Solana am Mittwoch erneut ausgebaut und weitere Anteile am 3iQ Solana Staking ETF gekauft. Über den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und den ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) wanderten 5.589 Anteile in die Depots, der Gegenwert lag bei rund 54.000 US-Dollar. Damit hält Cathie Woods Fondshaus an seinem direkten Zugang zu der Kryptowährung fest, obwohl es bei Kryptoaktien im September spürbar Kasse gemacht hat.

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Kleine Tranchen mit klarem Muster

Für sich genommen ist die Order kaum der Rede wert, doch sie steht nicht allein. ARK stockt die Position allein seit Juli immer wieder in kleinen Tranchen auf, im August sogar mehrfach. Die größte Augusttranche fiel am 28. August mit rund 9.800 Anteilen an. Der Einstieg selbst liegt länger zurück: Ende April 2025 meldete 3iQ, dass ARKW und ARKF kumuliert mehr als 10 Millionen US-Dollar in den Fonds gesteckt hatten.

Staking als zusätzlicher Ertragsfaktor

Beim 3iQ Solana Staking ETF kommt neben der Kursentwicklung von Solana ein weiterer Faktor hinzu: mögliche Erträge aus dem Staking. Anleger partizipieren damit nicht nur an der Wertentwicklung der Kryptowährung, sondern können zusätzlich von den Erträgen aus dem Staking profitieren. Das unterscheidet die Position etwa von einer klassischen Beteiligung an einem Kryptounternehmen wie Coinbase.

Verkäufe bei Coinbase und Circle setzen den Kontrast

Ganz anders sieht das Bild bei den börsennotierten Kryptowerten aus. Am 14. September trennte sich ARK von knapp 37.000 Aktien von Coinbase im Wert von rund 7 Millionen US-Dollar und von gut 142.000 Papieren der Circle Internet Group für knapp 14 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen Verkäufe des hauseigenen Fonds auf Bitcoin, des ARK 21Shares Bitcoin ETF, über rund 40 Millionen US-Dollar.

Die Größenordnungen unterscheiden sich deutlich: Der aktuelle Solana-Kauf fällt wesentlich kleiner aus als die im September vorgenommenen Verkäufe bei Kryptoaktien und dem eigenen Bitcoin-Produkt.

Tempus AI-Aktie mit dem größten Einzelverkauf

Abseits von Krypto stand am Mittwoch der Umbau im Gesundheitssektor im Mittelpunkt. Den größten Posten bildete der Verkauf von gut 90.000 Aktien von Tempus AI aus dem ARK Innovation ETF (ARKK) für rund 7 Millionen US-Dollar. Auf der Kaufseite griff der ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) bei Scribe Therapeutics zu und setzte mit gut 143.000 Aktien für rund 4 Millionen US-Dollar eine Kaufserie fort. Kleinere Zukäufe gab es bei Beam Therapeutics und Veracyte, während ARK die Position in Twist Bioscience weiter verkleinerte.

Was Anleger daraus lernen können

Für Anleger sind einzelne ARK-Transaktionen nur bedingt aussagekräftig: Die täglichen Handelsmeldungen zeigen, welche Positionen das Fondshaus kauft oder verkauft, nicht aber zuverlässig die Gründe dafür. Gerade bei kleineren Tranchen können auch Umschichtungen innerhalb der ETFs dahinterstehen. Anleger sollten deshalb nicht aus einem einzelnen ARK-Kauf auf den künftigen Solana-Ausblick des Fondshauses schließen, sondern die Entwicklung der Position über mehrere Handelsmeldungen hinweg beobachten.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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