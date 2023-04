ESG-Coin Ecoterra - Der nächste Evolutionsschritt des Recyclings

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit Ecoterra steht der nächste Evolutionsschritt des Recyclings an. Denn nur 29 % des Abfalls in wohlhabenden Ländern und 9 % in ärmeren Nationen wird recycelt. Das Müllproblem ist global und betrifft nicht nur Entwicklungsländer, sondern auch Industrienationen. Doch es gibt Hoffnung: Ecoterra – der nächste Evolutionsschritt des Recyclings – hat das Potenzial, die Recyclingindustrie zu revolutionieren und die Welt zu einem saubereren Ort zu machen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Ecoterra die Verbraucher dazu motiviert, ihre Müllentsorgung nachhaltiger zu gestalten, und wie das Unternehmen die Herstellung neuer Produkte durch recycelte Materialien vorantreibt sowie was es sonst noch alles Spannendes zu bieten hat.

Die Evolution des Recyclingmarktes innerhalb der letzten Zeit

In den letzten Jahren gab es viele Fortschritte im Recycling, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Effizienz und der Technologien. Hier sind einige der neuesten Errungenschaften im Recycling:

Fortschritte bei der Kunststoffrecycling-Technologie

Die Technologie zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen hat in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Dazu gehören Technologien wie das chemische Recycling, bei dem Kunststoffabfälle in ihre chemischen Bestandteile zerlegt werden, um daraus wieder neue Kunststoffprodukte herzustellen.

Elektronikrecycling

Die Recyclingindustrie hat auch Fortschritte bei der Verarbeitung von Elektronikschrott gemacht. Dieser umfasst eine Vielzahl von Geräten wie Handys, Tablets und Computer. Mit neuen Technologien und Prozessen können die wertvollen Rohstoffe aus diesen Geräten extrahiert und wiederverwendet werden.

Recycelte Materialien in der Produktion

Immer mehr Unternehmen setzen auf recycelte Materialien, um ihre Produkte herzustellen. Adidas verwendet etwa recycelte Plastikflaschen, um ihre Schuhe herzustellen, während Tesla recycelte Batterien verwendet, um neue Batterien für ihre Elektrofahrzeuge herzustellen.

Verbraucherbewusstsein

Das Bewusstsein der Verbraucher für Recycling hat in den letzten Jahren zugenommen. Immer mehr Menschen verstehen die Bedeutung von Recycling und entsorgen ihre Abfälle entsprechend. Dies hat dazu beigetragen, dass mehr Materialien recycelt werden können.

Regierungsvorschriften

Die Regierungen auf der ganzen Welt haben Vorschriften erlassen, um das Recycling zu fördern. Zum Beispiel hat die Europäische Union neue Vorschriften eingeführt, die den Einsatz von recyceltem Material in bestimmten Produkten vorschreiben. Diese Vorschriften tragen dazu bei, dass mehr Materialien recycelt werden.

Insgesamt haben die Fortschritte im Recycling dazu beigetragen, dass immer mehr Materialien wiederverwendet werden können, anstatt auf Mülldeponien oder in der Umwelt zu landen. Mit neuen Technologien und einem steigenden Bewusstsein für Recycling wird diese Entwicklung weiter voranschreiten.

Warum Ecoterra den nächsten Evolutionsschritt des Recyclings darstellt

Don't forget, you still have a chance to join our presale before the price rises in the next phases!



Current price: 1 ECOTERRA = $0.004



Fill the bag with $ECOTERRA now https://t.co/npFpZ8c5im#Presale #ReFi #EcoCrypto pic.twitter.com/pOk84hVMhg — ecoterra (@ecoterra3r) April 7, 2023

Bisher gibt es noch ein globales Müllproblem, da nur 29 % des Abfalls in wohlhabenden Ländern und 9 % in ärmeren Nationen recycelt wird. So türmen sich in Entwicklungsländern wie beispielsweise Indien, aber auch in Industrienationen, die Müllberge und machen die Bevölkerung krank. Der Hauptgrund liegt in einer steigenden Anzahl von Menschen und der erhöhten Produktion sowie einer kleinen Recyclingindustrie. Zudem müssen die Produzenten und Verbraucher für die Abfallindustrie zahlen, während die Profite durch das Recycling von den Abfallunternehmen privatisiert werden. Mithilfe der Demokratisierung des Recyclingmarktes soll sich dies nun ändern.

Während bisher ein ungenutztes Potenzial verschenkt wurde, macht sich Ecoterra dieses eindrucksvoll zunutze. Denn es motiviert die Verbraucher erstmals durch sein innovatives Geschäftsmodell zur Mülltrennung und zum Recycling. Möglich wird dies über das Recycle-to-Earn-Verfahren, bei welchem die Verbraucher ihren Müll zu Rückannahmegeräten bringen. Dort wird dessen Barcode gescannt und entsprechend der Datenbank und Inhaltsstoffe mit Kryptowährungen belohnt. Somit werden die Nutzer finanziell und moralisch motiviert, um sich für eine schönere Welt einzusetzen. Zudem bietet das Verfahren auch Bedürftigen eine alternative Einnahmequelle, um sich neben dem Flaschensammeln etwas dazuzuverdienen. Genutzt werden kann es in allen Supermärkten mit Flaschenautomaten.

Schon jetzt konnte das erfahrenen Team aus der Recyclingbranche einige bedeutende Partnerschaften mit führenden internationalen Marken aufbauen. Zu diesen gehört die Supermarktkette Delhaize (Lion) sowie die Verbrauchsgüterhersteller Nestlé, Heineken und die Dr. Pepper Snapple Group. Um von der steigenden Weltbevölkerung und dem begrenzten Planeten mit limitierten Rohstoffen bestmöglich profitieren zu können, bietet Ecoterra auch einen Marktplatz für recycelte Wertstoffe. Ebenso bietet es einen Handelsplatz für Kohlenstoffemissionsguthaben, auf welchem Verbraucher und Produzenten schnell und einfach ihren CO₂-Fußabdruck verkleinern können. Über den Total Impact Score lassen sich die nachhaltigen Leistungen dann verfolgen und mit anderen spielerisch vergleichen sowie NFT-Orden verdienen.

Nachfrage nach Ecoterra Vorverkauf nimmt zu

Quick reminder: ecoterra's #Presale is happening



That means it's time for you to participate and grab some $ECOTERRA at a lower-than-listing price



Take advantage and join us now! https://t.co/npFpZ8c5im#ReFi #GreenCrypto pic.twitter.com/01mQ88Q3P1 — ecoterra (@ecoterra3r) April 9, 2023

Zwar wurde der Vorverkauf von Ecoterra erst vor Kurzem gestartet, konnte aber schon schnell viele ESG-Investoren und nachhaltige Verbraucher von sich begeistern. So wurden über den Presale aufgrund des einzigartigen und revolutionären Geschäftsmodells in kürzester Zeit bereits über 122.483 US-Dollar eingenommen.

Ein weiterer überzeugender Grund für die Teilnahme an dem Vorverkauf sind die schrittweisen Preisanhebungen. Denn zu Beginn können die Token noch für einen Preis in Höhe von 0,004 US-Dollar erworben werden, während der finale Notierungspreis an der ersten Kryptobörse bei 0,01 US-Dollar liegen wird. Auf diese Weise können schnelle Anleger somit von 150 % Buchgewinnen innerhalb von wenigen Wochen profitieren.

Allerdings werden für die insgesamt 9 Vorverkaufsphasen auch Countdowns für die einzelnen Stufen eingesetzt. Von dem aktuellen und günstigen Angebot kann nur noch für 9 Tage profitiert werden. Dann wird der Preis bereit um 18,75 % auf 0,00475 US-Dollar angehoben. Aufgrund der mit der steigenden Bekanntheit zunehmenden Nachfrage ist jedoch auch schon ein vorzeitiges Ende möglich, sobald das erste Finanzierungsziel in Höhe von 800.000 US-Dollar erreicht wurde.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.