Ethereum: Bullen legen eine Pause ein - Anleger weichen auf diese Coins aus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einem starken Anstieg bei Ethereum und vielen weiteren Kryptowährungen in der letzten Woche hat die aktuelle Woche bisher nicht viel Neues für den Ether-Kurs gebracht. Auch beim Bitcoin sieht es ähnlich aus. BTC bewegt sich seit Tagen im Bereich der 30.000 Dollar Marke – ETH kämpft seitdem immer wieder mit 1.900 Dollar. Bewegung gibt es trotzdem genug am Kryptomarkt. Vor allem in den hinteren Reihen jenseits der Top 100 werden aktuell teilweise extrem hohe Renditen erzielt.

Jetzt für kurze Zeit $THUG im Presale kaufen.

Kryptowährungen waren immer schon als Risiko-Assets eingestuft. Allerdings hat es nur selten eine Zeit gegeben, in der Investoren so hin und her gerissen waren, wie in diesen Tagen. Die Ereignisse haben sich im Juni überschlagen und nun scheint es, als wäre von einem massiven Crash bis hin zu einer extremen Kursrallye wieder alles möglich.

Während auf der einen Seite noch zu befürchten ist, was die Verfahren der SEC gegen Coinbase und Binance ans Tageslicht bringen und was das für Auswirkungen auf den Markt haben wird, sind es auf der anderen Seite die großen Finanzinstitute, die sich nun dem digitalen Währungsmarkt gegenüber öffnen und so einen noch nie dagewesenen Bullrun auslösen könnten.

Langfristig wird das auch sehr wahrscheinlich der Fall sein, dass durch die Anträge von Blackrock, der Deutschen Bank und vielen weiteren Größen des Finanzsektors für den Einstieg in den Kryptomarkt der Preis der meisten Coins steigen dürfte. Wer einen langen Anlagehorizont hat, muss sich zur Zeit also wenig Sorgen machen.

Events in #Crypto this month:



June 5 – 6: SEC sues Binance and Coinbase



June 14: Bitcoin falls below $25,000



June 15 – 19: BlackRock and Fidelity files for spot Bitcoin ETF



June 23: SEC approves first leveraged Bitcoin futures ETF



June 23: #Bitcoin still hits $31,000 — Loretta Crypto (@LorettaKrypto) June 25, 2023

Die Einschätzung der SEC, dass die meisten Coins als Wertpapiere zu handeln sind, könnte allerdings vorher den Kurs noch drücken und wenn aufkommt, dass die größten Kryptobörsen der Welt den Markt im großen Stil seit langem manipulieren, könnte das auch weitreichende Folgen haben. Bis es hier ein Urteil gibt und Klarheit herrscht, dürfte aber noch einiges an Zeit vergehen.

Die Folge ist, dass der Markt seit Tagen stillsteht und ein weiterer Impuls fehlt, um einzuschätzen, ob es nun vorher stark nach oben geht, oder ob ein Crash vor der Tür steht. Wie so oft in Zeiten, in denen es bei den Top 10 Coins nicht viel Bewegung gibt, wird währenddessen bei den Meme-Coins wieder wild spekuliert und dabei werden teilweise lebensverändernde Renditen erzielt, wie es nach PEPE heute PEPE2.0 wieder gezeigt hat.

Welche Coins werden stattdessen gehandelt?

Mit den Meme-Coins ist es wie mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Unzählige kommen Tag für Tag auf den Markt, nur eine Handvoll bringt am Ende wirklich hohe Gewinne. Diese können dafür die Anfangsinvestition vervielfachen – teilweise werden hier x100 – x1.000 Renditen erzielt. Seit PEPE ist der Run auf die Spaßwährungen nicht mehr zu bremsen.

Wie auch sonst an der Börse gibt es natürlich bei den Meme-Coins noch weniger eine Garantie dafür, dass ein starker Anstieg folgen wird. Es gibt aber Faktoren, die man im Vorfeld prüfen kann, um zumindest seine Chancen deutlich zu erhöhen. Hier fallen vor allem Wall Street Memes ($WSM) und Thug Life ($THUG) positiv auf.

Wall Street Memes erreicht 11 Millionen Dollar

Mit Wall Street Memes ($WSM) kommt ein Coin auf den Markt, der das Pferd von hinten aufzäumt und damit extrem hohe Chancen auf eine Kursexplosion hat. Die meisten Meme-Coins gehen an den Start und beginnen dann, sich eine Community aufzubauen, die den Kurs hochtreiben kann.

Wall Street Memes ($WSM) hat bereits vor dem Launch mehr als eine Million Follower auf Twitter und Instagram und hat auch schon 2021 mit dem Verkauf der Wall Street Bulls NFT-Kollektion den NFT-Makrt aufgemischt. Damit hat das Team bereits gezeigt, dass es alles hat, was es braucht, um einen Meme-Coin viral gehen zu lassen.

Da im Vorverkauf schon $WSM-Token für mehr als 11 Millionen Dollar gesammelt wurden, wird schnell klar, dass nur wenige Coins eher das Zeug dazu hätten, der nächste PEPE zu werden, als $WSM. Anleger, die noch im Vorverkauf einsteigen, haben den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Listing noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein hoher Buchgewinn ergibt.

Jetzt $WSM im Presale kaufen.

Thug Life ($THUG) legt Raketenstart hin

Mit Thug Life ($THUG) ist erst vor wenigen Augenblicken ein Meme-Coin auf den Markt gekommen, der bereits von Anfang an für Aufsehen sorgt. Der Thug Life Token ist erst seit kurzem handelbar und dürfte bereits am ersten Tag mehr als 100.000 Dollar umsetzen, wenn der Presale in derselben Geschwindigkeit weitergeht, wie er angefangen hat. Eine Summe, die die Mehrheit der Meme-Coins gar nie erreicht.

Auch auf Twitter hat Thug LIfe bereits eine starke Gemeinschaft aufbauen können, obwohl der Coin erst ganz am Anfang steht. Für kurze Zeit ist $THUG im Presale erhältlich, bis Token im Wert von 2 Millionen Dollar verkauft wurden, danach gehts direkt in den DEX-Handel, wo der Kurs innerhalb kürzester Zeit explodieren und um ein Vielfaches ansteigen kann.

Jetzt $THUG für kurze Zeit im Presale kaufen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.