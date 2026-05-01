Ethereum Classic: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

ETC-Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum Classic-Engagement verlieren können.

Am 17.05.2025 notierte Ethereum Classic bei 18,12 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 55,19 Ethereum Classic. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 8,834 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 487,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,25 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 7,866 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Am 20.07.2025 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net