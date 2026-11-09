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Ethereum Classic: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren gekostet

Ethereum Classic: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ethereum Classic gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
6.90 USD 0.26 USD 3.99 %
Charts | News

Vor 3 Jahren war ein Ethereum Classic 18,38 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in ETC investiert hätte, befänden sich nun 544,21 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 08.11.2026 3.612,64 USD wert gewesen, da der ETC-USD-Kurs bei 6,638 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 63,87 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Am 10.11.2025 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 16,46 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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