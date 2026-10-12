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Krypto-Invest im Fokus

Ethereum Classic: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Ethereum Classic: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Ethereum Classic investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
8.23 USD -0.26 USD -3.01 %
Charts | News

Ethereum Classic notierte am 11.10.2025 bei 15,06 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 66,42 Ethereum Classic. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 11.10.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 8,481 USD 563,31 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,67 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Am 07.11.2025 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 17,76 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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