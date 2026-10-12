Ethereum Classic: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Krypto-Invest im Fokus

12.10.26 19:43 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Ethereum Classic investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Am 07.11.2025 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 17,76 USD.

Ethereum Classic notierte am 11.10.2025 bei 15,06 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 66,42 Ethereum Classic. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 11.10.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 8,481 USD 563,31 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,67 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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