Ethereum Classic: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Anlage: Erfolg oder Verlust?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Ethereum Classic gewesen.

Vor 1 Jahr war ein Ethereum Classic 16,28 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in ETC investiert hat, hat nun 61,41 Ethereum Classic im Portfolio. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 28.06.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 7,053 USD 433,15 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 56,68 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETC am 05.06.2026 bei 6,769 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net