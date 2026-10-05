Ethereum Classic: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Krypto-Performance im Blick

05.10.26 19:43 Uhr

Bei einer frühen Ethereum Classic-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Bei 6,076 USD erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 20,00 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 52,55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,903 ETC im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17,15 USD, da Ethereum Classic am 04.10.2026 9,012 USD wert war. Damit wäre das Investment um 82,85 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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