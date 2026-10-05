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Ethereum Classic: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Ethereum Classic: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einer frühen Ethereum Classic-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Charts | News

Vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 52,55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,903 ETC im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17,15 USD, da Ethereum Classic am 04.10.2026 9,012 USD wert war. Damit wäre das Investment um 82,85 Prozent gesunken.

Bei 6,076 USD erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 20,00 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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