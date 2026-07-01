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Ethereum Classic: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

20.07.26 19:43 Uhr
Ethereum Classic: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Ethereum Classic Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
6,9192 USD -0,0252 USD -0,36%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Ethereum Classic 24,23 USD wert. Bei einem ETC-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,27 Ethereum Classic in seinem Depot. Da sich der Wert von Ethereum Classic am 19.07.2026 auf 6,944 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 286,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,34 Prozent abgenommen.

Am 05.06.2026 fiel ETC auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,769 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24,48 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com