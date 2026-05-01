Ethereum Classic: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Kryptowährungen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ethereum Classic-Einstiegs gewesen.

Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 107,06 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ETC investiert worden wären, hätte man nun 0,9340 Ethereum Classic im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 10.05.2026 auf 10,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,344 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -90,66 Prozent.

Am 02.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,866 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 24,70 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net