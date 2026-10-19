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Investment unter der Lupe

Ethereum Classic: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Ethereum Classic: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Vor Jahren in Ethereum Classic eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
7.70 USD -0.04 USD -0.55 %
Charts | News

Ethereum Classic wurde am 18.10.2023 zu einem Wert von 14,84 USD gehandelt. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 674,07 ETC im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.217,33 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 18.10.2026 auf 7,740 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,83 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 6,076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 17,76 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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