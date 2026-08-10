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Ethereum Classic: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Ethereum Classic: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wer vor Jahren in Ethereum Classic eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
6.39 USD 0.00 USD -0.01 %
Charts | News

Ethereum Classic wurde gestern vor 1 Jahr bei 23,73 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 42,14 ETC-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 270,60 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 09.08.2026 auf 6,421 USD belief. Damit wäre das Investment um 72,94 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.08.2026 bei 6,414 USD. Bei 24,48 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com