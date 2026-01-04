Ethereum Classic: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Krypto-Anlage im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum Classic-Einstieg gewesen.

Am 29.03.2021 kostete Ethereum Classic 12,33 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in ETC investierten, hätten nun 8,112 Ethereum Classic im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 64,26 USD, da Ethereum Classic am 29.03.2026 7,922 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,74 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,922 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net